Fuego amigo: Roberto Navarro estalló contra Diego Brancatelli tras su queja por las cargas patronales

Roberto Navarro apuntó contra su colega, Diego Brancatelli, durante su programa radial: la polémica fue producto de las quejas de Brancatelli sobre el costo de las cargas sociales de sus empleados .

El periodista y empresario no se contuvo y por Radio El Destape tildó a Brancatelli de "boludo". "Dice que necesita pagar menos cargas sociales porque si, no puso un mercadito. Brancatelli, la puta que te parió. ¿Qué menos cargas sociales querés pagar?" , se quejó.

Cristina Pérez sobre el ataque memorial de las víctimas del coronavirus: "Deshonraron a los muertos, ni en la guerra se rompe ese código"



Navarro, conocido por su afinidad con el kirchnerismo, ya había iniciado el programa con un duro editorial que apuntaba contra la oposición, el empresariado argentino y los medios de comunicación del país .

"Si yo me sentara con los empresarios de este país, lo primero que les diría es que lo que pasó durante los últimos 70 años es culpa de ustedes . Empecemos por ahí. Primero que traigan los 450 mil millones de dólares que se llevaron y somos todos felices", dijo al aire.

Y agregó: "Ahora estamos en esta crisis y ¿qué hacemos? No me rompan las pelotas con eso de bajar los sueldos de nuevo, porque los sueldos están a la mitad de lo que debería" .

Duro cruce entre Amalia Granata y Diego Brancatelli tras la condena de Báez



Por qué insultó Navarro a Brancatelli

En un momento de su editorial, Navarro estalló contra su colega: "Los sueldos son el 50% menos que en el 2011, que en el 2014 y que en 2017. ¿Menos quieren pagar? ¿en serio? Hasta el boludo de Brancatelli aparece diciendo que no a esto : que necesita pagar menos cargas sociales porque... la puta que te parió. ¿qué menos carga sociales?".



Y continuó: "Ellos (los empresarios) quieren decir que la culpa de este país la tienen los pobres por cómo han manejado este tema los peronistas.. ¡no flaco! Hablan de la corrupción de la política y cuando encontramos las off shore los que están son todos ellos ".

Brancatelli había cuestionado la presión impositiva que recae sobre los empresarios argentinos.

Qué había dicho Brancatelli

El cruce y la respuesta de Navarro tuvo su génesis en una editorial de la semana pasada en la cual Brancatelli cuestionó la presión impositiva que recae sobre los empresarios argentinos : contó que maneja un supermercado en Caseros, donde tiene muchos empleados a cargo, pero que le está yendo "bastante flojo" por los gastos que debe afrontar.

"Tenemos a todos (los empleados) en blanco y es un dolor de cabeza pagar los salarios más todas las cargas sociales , que es lo que realmente nos hace la diferencia de que no nos vaya bien", confesó Brancatelli en América TV.

Agregó: "Yo no quiero que sea fácil despedir, pero tampoco quiero que cuando vos despidas a alguien te tengas que fundir porque te hacen juicio con cosas que son inexistentes y siempre tienen la razón. Es imposible sostener".

"Sos un idiota útil": el fuerte cruce entre Navarro y Moreno



LA RESPUESTA DE BRANCATELLI A LOS INSULTOS DE NAVARRO

Durante la emisión de Intratables del pasado lunes, Brancatelli respondió a las acusaciones de Navarro: "Yo soy más hombre y más compañero que él, de hecho hasta me pidió disculpas y se las acepto. Pero sí dejar en claro algo: conmigo se equivocó y se confundió. No me faltó el respeto solamente a mí sino a cientos de miles de argentinos que tienen Pymes ".

Y aclaró: "Yo soy una Pyme de un negocio de menos de diez empleados. Algo familiar, un supermercado chico con muy buenos precios. Pero lo que no entendió es que hay Pymes como la mía que sufren la presión tributaria ".