Roberto García Moritán habló sobre el dólar blue a $ 400: "Me duele haber tenido razón"

El dólar alcanzó ayer una cotización récord de $ 338. Ante esta situación, muchos recordaron un pronóstico que había hecho en 2019 el legislador porteño Roberto García Moritán, que en su momento fue tildado de exagerado.

En aquel entonces, cuando el dólar estaba en $ 180, Moritán dijo que si el gobierno no tomaba medidas concretas la divisa estadounidense podía llegar a los $ 400. Ahora la cotización se acerca a su pronóstico, el legislador volvió a hablar del tema.

"Me da dolor haber tenido razón. Esto implica inflación, más pobreza, más incertidumbre para los argentinos. Esto es dolor, es volver a la historia, volver a las cosas que no hay que hacer. Es ver cómo nuestros activos valen cada vez menos, cada vez menos futuro. Y cada vez las políticas son las mismas, equivocadas", dijo ayer en una entrevista con la radio AM 1110.

"Uno lo dijo de manera de advertencia tratando de que no usaran fondos públicos como si fueran propios para financiar su campaña, porque esto genera pobreza, angustia y dolor al pueblo argentino", añadió.



"Los dólares se van al mercado financiero, cripto, cruzan el charco y se van a Uruguay, los importadores no traen la plata, el campo no quiere liquidar... Tenés que darte cuenta de que algo mal estás haciendo", aseguró García Moritán, que lanzó otro diagnóstico lapidario: "Somos una sociedad muy inmadura con un nivel de inocencia y falta de racionalidad que espanta y sorprende al mundo".

En tanto, a través de su cuenta de Twitter, aprovechó para criticar al gobierno: "Las medidas socialistas empujaron el dólar a +$338. ¿Cómo proponen resolverlo? Con más medidas socialistas. No esperen lógica, gobierna el kirchnerismo ".



Dólar BLUE a 400: qué había dicho Moritán

"El ajuste fuerte se viene. No tengo ganas de ponerme en fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema. Al doble de lo que está hoy, de mínima. En algún momento se tendrá que pagar todo lo que está gastando, ¿de dónde salen los bonos, los planes? El ajuste se va a venir, es indefectible", declaró en aquel entonces en diálogo con Radio Rivadavia.