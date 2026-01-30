El sector lácteo argentino alcanzó el mayor volumen producido de la década en 2025 con la producción de 11.618 millones de litros; el resultado positivo puso en evidencia un panorama mixto entre el mejor nivel de exportaciones en 12 años en contraste con el consumo local que no logra recuperarse de la caída en 2024.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), las exportaciones alcanzaron las 425.042 toneladas, generando ingresos por u$s 1690 millones, cifras que representan los niveles más altos desde 2013.

Esto representa crecimientos interanuales del 11% en volumen y del 20% en valor, según datos de la Dirección Nacional de Lechería, elaborados en base a INDEC.

Asimismo, en litros equivalentes, se exportó un total de 3129 millones de litros (18% versus 2024), representando el 27% de la producción nacional de leche.

Entre los productos se destacó el despacho de leche en polvo entera (35% sobre el total de las tns exportadas), suero (17%), mozzarella (13%), leche en polvo descremada (7%) y quesos de pasta semidura (6%).

Respecto a los destinos, se alcanzaron 89 mercados con Brasil como principal comprador (41% de las toneladas exportadas), seguido por Argelia (19%), Chile (7%), China (7%) y, en menor medida, Uruguay (3%) y Rusia (3%).

“Este escenario estuvo impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, la adopción de buenas prácticas productivas con el esfuerzo de los productores y la industria”, indicó la SAGyP.

Asimismo, destacaron las líneas de financiamiento específicas para el sector, el desarrollo de nuevas industrias PyMEs con perfil exportador, la apertura de estadísticas sectoriales, han contribuido a generar condiciones más favorables para la inversión, la eficiencia productiva y la competitividad.

El Mercado Interno

Mientras que el 27% de la producción se destina con éxito al exterior, el consumo doméstico cuenta una historia de recuperación lenta y desigual. Si bien el acumulado de 2025 muestra un crecimiento del 5,2 % en volumen, la recuperación es parcial.

Así lo advierte el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) y destacan la caída del 9,0% en 2024. A pesar del crecimiento del 6,4% en litros equivalentes durante 2025, todavía quedan 2,6 puntos porcentuales por recuperar para volver a los niveles de hace dos años.

Respecto al consumo la recuperación en el segmento de quesos y productos de mayor valor agregado, es más sólida mientras que las leches fluidas y en polvo muestran una dinámica mucho más rezagada.

Si bien hay una mejora en ciertos estratos de consumo, el producto, esencial en la canasta alimentaria, sigue enfrentando barreras de acceso .

El balance de 2025 deja una conclusión clara: la cadena láctea argentina ha alcanzado una competitividad internacional que permite ingresar más divisas a la economía, sin embargo, el desafío para 2026 será trasladar esa eficiencia al mercado doméstico.