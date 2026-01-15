En esta noticia Optimismo a medias

El consumo de productos importados logró un crecimiento acelerado durante octubre del año pasado, debido principalmente a la apreciación del peso frente al dólar, y fue el catalizador del crecimiento del consumo nacional.

En octubre del año pasado, el consumo tuvo un repunte mensual de 0.78%, y sumó su quinto mes consecutivo de incrementos.

De acuerdo con el Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior de México, elaborado por el Inegi, octubre representó el quinto mes consecutivo de incrementos, situación que no ocurría desde diciembre de 2023.

Al interior del indicador, el consumo de bienes importados se aceleró en octubre a un crecimiento de 6.59%, el número más alto desde enero de 2021, una vez que disminuyó el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

El salto en el consumo de bienes importados fue exponencial en el décimo mes del año pasado, pues en septiembre apenas registró un alza de 0.3%.

El consumo de bienes importados incluye productos como electrónicos, maquinaria, genéricos de la industria automotriz, productos tecnológicos y ciertos alimentos.

Entre enero y octubre del año pasado, el tipo de cambio se apreció prácticamente 10%, de acuerdo con datos del Banco de México.

El 2 de enero, el tipo de cambio interbancario cerró en MXN $20.61 por dólar, mientras que para el 31 octubre se ubicó en MXN $18.57, una diferencia de más de dos pesos.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, aseguró que el crecimiento en el consumo de bienes importados fue provocado por la apreciación del peso frente al dólar en el periodo de referencia.

Sin embargo, la especialista advierte que existen riesgos a la baja, a partir de una disminución del poder adquisitivo, debido a la pérdida de empleos formales, a lo que se suma una desaceleración en el envío de remesas, así como la cautela de los consumidores.

Optimismo a medias

Después del resultado del consumo privado en octubre, Banco Base actualizó la expectativa de crecimiento del sector terciario a 1.5% en 2025; sin embargo, este dato muestra una desaceleración en relación con el resultado de 2024, cuando se ubicó en 2.3%.

Para este año, abundó, es posible que el consumo siga creciendo sobre todo en el primer semestre, sobre todo por el optimismo frente al Mundial de Futbol, que incrementa el consumo, así como un incremento en el empleo, aunque se concentraría en el sector informal.

Así, Banco Base espera un incremento de 2.4% para el cierre de este año en el consumo, que representa dos terceras partes de la economía nacional.