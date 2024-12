¿Vuelve Hugo Moyano a la CGT? Crecen los rumores de un regreso del líder camionero

De momento, no pasan de ser versiones, unas que nadie confirma de manera "oficial". Pero circulan cada vez con más intensidad. ¿Puede volver Hugo Moyano a las primeras planas sindicales? Casi todos los refrentes gremiales consultados por El Cronista coinciden en que "no es improbable" pero nadie quiere -o se anima- a jugarse aún con una vuelta formal del líder camionero a la secretaria general de la CGT.





En las últimas horas, el portal Mundo Gremial arrojó la bomba, dándole grado de certeza. "Hugo Moyano, volverá a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), en reemplazo de su hijo Pablo Moyano tras una fuerte aclamación de los trabajadores. El anuncio es inminente".

Desde Camioneros se limitan a decir que no hay un anuncio oficial. " Acá nadie dijo nada ", comentó un referente del espacio. El nombre que crecía con fuerzas hasta no hace tanto para ocupar la vacante del gremio que dejó su número dos al renunciar por carta sigue siendo el de Jorge Taboada, el líder del sindicato en Chubut.

Por estas horas se esperaba una reunión de la mesa chica de la central. Entre otras cuestiones, para abordar el tema de la vacante. Por jerarquía, el lugar que dejó Pablo Moyano le corresponde a Camionero para suplantarlo. Y si bien en los últimos meses Hugo Moyano había reaparecido de forma paulatina, no figuraba entre las primeras posibilidades como sí otros de sus hijos -Huguito y Karina Moyano.- e incluso Omar Pérez, actual secretario de Asuntos de Transporte de Camioneros.

A punto de cumplir 80 años, el dirigente gremial que comandó la CGT entre julio de 2004 y agosto de 2016, hace rato ya que se había recluido en su gremio en el barrio de Constitución, en las oficinas contiguas a la de su hijo Pablo, solo para reaparecer en momentos clave. No obstante, las diferencias de estrategia con él eran cada vez más notorias.

Quizás uno de los momentos determinante fue cuando asistió a la primera reunión formal de la CGT con el gobierno libertario en Casa Rosada. Pablo Moyano fue el único de los tres triunviros que se ausentó mientras que otros dirigentes del Consejo Directivo también formaron parte del encuentro. En esa foto, llamó la atención la presencia de Hugo Moyano, en tiempos en los que se dirimía la suerte de la Ley Bases en el Congreso.

Más cerca en el tiempo, volvió a ser noticia por contradecir a su hijo, aunque esta vez no ya en público. Luego que Pablo Moyano alentara una nueva medida de fuerza desde la Mesa Nacional del Transporte, en una entrevista radial, circuló que el patriarca del clan se comunicó con los otros dos cosecretarios generales para desmentirlo.

" No me ataba un cargo en la CGT, nadie me va a sacar de las calles defendiendo a todos trabajadores del país ", desafió Pablo Moyano en un video que se viralizó desde la cuenta de Camioneros en Twitter. Fue parte de un mensaje en una reunión del gremio en San Justo.

Taboada, actual secretario adjunto de la Federación Nacional de Camioneros, ocupa la cabecera del Sindicato de Camioneros de Chubut. Es, además, un referente que crece dentro de la estructura nacional del gremio desde hace unos años para acá, en estrecha relación con los Moyano. Hasta formó parte del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), fundado por Hugo Moyano, y llegó ser diputado nacional por Chubut Somos Todos, entre 2015 y 2019.

Ayer, no obstante, Taboada había desmentido en declaraciones a medios de la Patagonia su interés en tomar la posta en la central sindical. Reafirmó que el foco debía situarse en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios.