Quiénes son los futbolistas que firmaron una carta a favor de Massa contra Milei: hay campeones del Mundo

Decenas de futbolistas, vigentes y retirados, emitieron una solicitada en apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa (Unión por la Patria), quienes, además, expresaron su preocupación por la reivindicación por parte del postulante Javier Milei (La Libertad Avanza) sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), la cual permite la privatización de la gestión de los clubes que lo deseen.

"El 19 de noviembre, ya sabemos de qué lado queremos estar ante la encrucijada en la que nos pone la historia: por los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar, por el Diego y no por la asesina de guerra Margaret Thatcher, por las disidencias, por el amor y por la patria es que llamamos a acompañar la fórmula que encabeza Sergio Massa", afirma el comunicado.

Este cuenta con la firma de Ubaldo Fillol, Fernando Signorini, Lucas Bruera, Juan Cruz Komar, Hector "Negro" Enrique, Hugo Lamadrid, entre otros; y fue lanzado días después de que casi la totalidad de los clubes que integran las primeras divisiones del fútbol argentino emitieran un comunicado en rechazo de la privatización de la gestión institucional en los clubes.

Qué dice el comunicado

"El fútbol es la pasión de los argentinos y nosotros, los protagonistas, no podemos mantenemos al margen cuando se juega un partido tan importante. Sabemos que cada vez que alzamos la voz somos señalados, estigmatizados o silenciados, sobre todo cuando nuestras posiciones no coinciden con la de los sectores del Poder concentrado. Pero en ésta no podemos ser neutrales", explicita en primer lugar el comunicado.

Y agrega: "Cuando tan abierta y explícitamente se disputan dos modelos de país, donde se ponen en discusión los consensos básicos construidos por nuestra joven democracia, es que queremos expresar que vemos con mucha preocupación las posiciones políticas que representa Javier Milei, no sólo por su contenido sino también por sus formas, algo que en nuestra profesión intentamos ponderar cada fin de semana.

La carta completa de los futbolistas en apoyo a Sergio Massa.

" No queremos con nuestro silencio ser cómplices de los discursos de odio que este candidato viene pregonando hace mucho tiempo, de la violencia verbal que sabemos deviene en violencia física, del negacionismo a lo ocurrido durante la última dictadura que dentro de los 30.000 compatriotas que se llevó, contamos a 220 deportistas" , afirman.

En relación a las SAD, los futbolistas agregaron que ven con profunda "preocupación" una eventual implementación, "porque adherimos fervientemente a aquel lema que dice que 'un pibe más en el club es un pibe menos en la calle', porque nuestros clubes no son el negocio de nadie; sino la inclusión de miles; y porque creemos que la pasión no se privatiza. Que nuestros clubes no son un negocio, y que se sostienen con el esfuerzo voluntario de muchos y muchas que los mueve el compromiso, la solidaridad y la vocación. Que no nos mueven las reglas del mercado".

El grupo de futbolistas que firmaron el documento.

"Como futbolistas, y fundamentalmente como argentinos, no podemos ni queremos quedarnos callados, porque sabemos que en la próxima elección se juegan muchas cosas: los consensos mínimos de la democracia y de la convivencia social. Porque sabemos que falta mucho, y que hay grandes y valederas demandas por cumplir, pero estamos seguros de que no es para atrás", concluye el comunicado.