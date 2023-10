"La cuenta llegó, ¿quién paga?": el análisis de Claudio Zuchovicki a días de las elecciones

A menos de una semana de las elecciones presidenciales en las que la Argentina definirá al nuevo ocupante de la Casa Rosada, todos los análisis giran en torno a la delicada situación macroeconómica: Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es una de las voces autorizadas en este sentido.

En diálogo con TN, el analista financiero buscó responder una pregunta clave: "¿Chocamos o vamos a chocar?". Para esto, primero señaló que "los mercados castigan los consensos", por lo que, "cuando todo el mundo cree que algo va a pasar, es que ya pasó".

"Todos ya actuaron en consecuencia: ¿Hay algo de lo que está pasando en la economía que no sepas, que la gente no sepa y que no haya tomado cobertura antes o stockeandose, dolarizándose o teniendo soja?", señaló Zuchovicki.

Sin embargo, el analista cree que, "macroeconómicamente hablando", la Argentina aún no vivió el peor momento de esta crisis: esto se debe a una serie de distintos problemas que, según su análisis, "antes no teníamos". ¿Qué piensa Claudio Zuchovicki?

El análisis de Claudio Zuchovicki a días de las elecciones

Para el analista financiero Claudio Zuchovicki, en los últimos años "aparecieron tres problemas nuevos por mala praxis de la gestión actual que antes no teníamos".

Entre estos, la aceleración de la inflación -que ya corre a una velocidad del 138,3% interanual y empeoró en los últimos dos meses tras la devaluación pos PASO- es de los peores agravantes de la macroeconomía actual.

Zuchovicki cree que, "macroeconómicamente hablando", la Argentina aún no vivió el peor momento.

"¿Sabes cuántas veces en la historia argentina tuvo una inflación superior al 130% anual? Cuatro: en toda la historia argentina tuviste en 1975, muy por encima, en 1984, 1989 y 1990", señaló Zuchovicki.

Este dato "no es menor" para el especialista dado que supone una gran "distorsión de precios" y caída de los salarios que lastima de forma directa a la población, con especial énfasis en los sectores más vulnerables.

Además, este cree que "la inflación puede ser incluso más alta", con una espiralización generada "por restricción de oferta, porque el proveedor ya no vende más, porque hay una recesión en puerta en la calle ".

Por otro lado, señaló como otro de los problemas más acuciantes que se deberán resolver en los próximos meses la deuda generada con los importadores por aprobar SIRA, la cual "ya es casi la misma que con el Fondo Monetario Internacional": según Zuchovicki, la Argentina ya le debe a estos unos 40 mil millones de pesos.

"Son 40.000 millones que, en el fondo, es alguien que tiene una SIRA aprobada y que calculó que iba a recibir los dólares a 350, que usó los suyos, y que quizá cuando cambie de gobierno no sea a 350 que los reciba", explicó.

Y, frente a esto, se preguntó: "Entonces ¿qué cálculo hace el importador? ¿De quién va a ser la pérdida, del sector privado?". Para Zuchovicki, esta se trata de una discusión que antes "no tenías" y cree que estas situaciones probablemente se terminarán judicializando en contra del Estado.

En el plano político, hoy se está debatiendo "quién paga la cuenta".

Finalmente, el tercer problema agravado en el último tiempo se trata de "una condición social o una época social que también está muy complicada" debido a la falta de credibilidad a futuro y la búsqueda de cobertura ante peores escenarios.

"El dólar vale lo que vale, los bonos valen lo que valen, las empresas valen lo que valen porque se está descontando parte de esto que estoy diciendo: no describen el presente, sino el miedo al futuro", explicó Zuchovicki.

Ante este escenario, el especialista señala que, en el plano político, hoy se está debatiendo "quién paga la cuenta". Y, para cerrar, se explicó: "Acá hubo una fiesta de corrupción, donde se afanaron plata, donde tenés siempre el mismo dato incontrastable, nadie me discute esto: Argentina tiene el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza de su historia".

Entonces, tras años de "gasto mal hecho", Zuchovicki cree que "esa cuenta llegó, porque ya no la quiere financiar nadie, ya no te prestan plata, emitías y ya la gente no te quiere el peso, entonces hay que pagar esto y ¿quién paga la cuenta?".