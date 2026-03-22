El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en una entrevista publicada este domingo por el diario ABC que el actual jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, “podría volver a ganar” unas elecciones generales si el Partido Popular se empeña en seguir dañando a su formación. En este contexto, Abascal ha advertido de que el problema radica en “la capacidad que tiene el PP en estos momentos de destruir la alternativa a Sánchez”, al tiempo que ha acusado a los populares de haber retomado la “demonización” de Vox por “nerviosismo” y por no aceptar que “la sociología electoral ha cambiado en España”. Por su parte, el líder de Vox ha sostenido que la actitud del Partido Popular perjudica la consolidación de una alternativa política al actual Gobierno. Según ha explicado, los populares no soportan “un Vox fuerte” y actúan en consecuencia, lo que, a su juicio, podría facilitar una nueva victoria electoral de Pedro Sánchez. Abascal ha calificado de “absoluta falsedad” que su partido haya evitado negociar pactos en Aragón, Extremadura y Castilla y León hasta después de las elecciones en esta última comunidad. Ha asegurado que las conversaciones “pueden llegar a buen puerto si Génova deja de poner zancadillas”. Asimismo, ha afirmado que las negociaciones han estado “paradas por Génova”, aunque ha manifestado su deseo de que continúen “sin interferencias, filtraciones interesadas, sin mentiras y sin intento de imponer un relato”. También ha destacado que no existe una fecha límite para alcanzar acuerdos y que no les “asusta” acudir a los comicios andaluces “con o sin acuerdo”. El dirigente ha defendido que su partido “no tiene líos internos”, sino “líos externos”, y ha asegurado que su preocupación al respecto es “cero”, ya que continuará centrado en “responder a los problemas de la gente”. Además, ha recordado que, tras los resultados a la baja en las elecciones de 2023, Vox celebró un congreso extraordinario en el que obtuvo “un respaldo mayoritario”. En este sentido, ha sugerido que podría ser el Partido Popular quien debería convocar un congreso, dado que, según ha indicado, parte de su militancia duda de que Alberto Núñez Feijóo sea capaz de ganar unas elecciones generales. Por último, Abascal ha señalado que es “muy deseable” imaginar un Vox sin él al frente, tras más de una década en la presidencia -cargo que ocupa desde 2014-, y ha afirmado que el partido no caería sin su liderazgo, mostrando además su orgullo por quienes le acompañan en el Parlamento y en las portavocías.