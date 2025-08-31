Quién es Juan Pablo Valdés, el nuevo gobernador de Corrientes

Corrientes tiene nuevo gobernador: Juan Pablo Valdés dirigirá los destinos de la provincia por los próximos cuatro años. Contra todos los pronósticos que auguraban una contienda más reñida, el hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés, vencía en primera vuelta a Martín Ascúa, el candidato de Limpiar Corrientes, el espacio kirchnerista que apostaba a llegar al balotaje.

El postulante de Vamos Corrientes se imponía con el 51% de los votos, sacándole una ventaja de más de 30 puntos a Ascúa, que apenas superaba el 20% de los sufragios. Más trás quedó el tres veces gobernador, Ricardo Colombi, quien aspiraba a volver al poder.

Quién es Juan Pablo Valdés

Juan Pablo Valdés es actualmente intendente de la localidad correntina de Ituzaingó, de donde es oriundo, y se quedó con la postulación del oficialismo gracias a la influencia de su hermano, Gustavo Valdés, quien completa el 10 de diciembre su segundo mandato y no puede ser reelegido.

El flamante mandatario nació el 25 de agosto de 1983, tiene 42 años, está casado y tiene dos hijos.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 495 Provincia de La Rioja y se formó como guardiamarina de reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni, en Posadas, la capital de la vecina provincia de Misiones.

Es jefe comunal de Ituzaingó desde 2021, cuando venció al entonces intendente, Eduardo Burna.

Aunque muchos critican su postulación "a dedo", desde su entorno aseguran que Juan Pablo se presenta como "una continuidad con renovación" y que, a diferencia de su hermano, cuenta con la experiencia de la gestión municipal y el respaldo territorial que ha construido desde Ituzaingó.

Según reveló en una entrevista reciente, su gestión apuntará a mantener el proyecto político iniciado por su hermano, pero con una impronta propia y un enfoque más municipalista.

Su mensaje tras el triunfo

Valdés habló tras conocerse los resultados que lo consagraron como sucesor de su hermano Gustavo.

"Estoy muy contento, estoy feliz. Quiero agradecerles a todos los partidos, a los dirigentes, a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres que creyeron que podíamos tener un mejor futuro en Corrientes", señaló el flamante gobernador electo.

También hizo mención al apoyo de su familia durante la campaña: "Me bancaron porque estuvieron con muchas injurias, muchas calumnias, golpearon mucho, pero gracias a la fortaleza de cada uno de ustedes que nos alentaron, acá estamos".

Con aplausos de la militancia, agregó: "Gracias a la fortaleza de Gustavo que me apoyó, hoy Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta. Cerramos esta página y empezamos a trabajar juntos en el futuro".



