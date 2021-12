"¿Quién carajo es Kicillof?": el exabrupto de un cura contra el pase sanitario bonaerense

Luego de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunciara que a partir del 21 de diciembre se aplicará el "Pase Libre Covid" en toda la Provincia de Buenos Aires para certificar la vacunación completa al realizar de actividades con mayor riesgo epidemiológico, un cura del barrio porteño de Constitución expresó fuertemente su enojo ante la exigencia del pase para ingresar a las iglesias bonaerenses: "¿Quién carajo es Kicillof?", cuestionó.

La misma medida que comenzará a regir a nivel nacional el 1° de enero fue tildada por el cura de "discriminatoria" para quienes decidieron no inocularse: "Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual, ideología política y condición social. Menos en este tiempo, hermanos, voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos desde el Gobierno", consignó el clérigo.

En esta línea, calificó como "una locura" la necesidad de presentar el documento para ingresar a misa y anunció que en su iglesia "las puertas van a estar abiertas para todos", por lo que no requerirá el pase sanitario al ingreso.

"Yo creo que es hora de que, como iglesia y sin entrar en disputas, aquellos que se pusieron la vacuna y aquellos que no nos pusimos la vacuna, defendamos nuestros derechos. Yo creo que la iglesia está dormida", instó en tono insurrecto.



Aquí, el cura desafió abiertamente al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Mamá me decía que para entrar a una iglesia querían pedir pase sanitario porque Kicillof lo había dicho. ¿Quién carajo es Kicillof? ", vociferó el eclesiástico en un discurso subido de tono.

Además, también apuntó contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la acusó de querer "imponer una dictadura global sanitaria", crítica a la que sumó la acción del organismo en la promoción de la legalización del aborto lo que, pese a la información científica en la que se basa la OMS, el clérigo no considera correcto: "¿Dónde quedan los derechos y las libertades de cada uno?", cuestionó en su discurso.

Respecto a la vacuna contra el covid-19, el cura pidió aceptar a quienes decidieron no inocularse: "Si vos te la pusiste, bien. Si no te la querés poner, bien. Yo no le voy a pedir a nadie un carnet para que pueda ingresar a mi iglesia", remarcó.

Para concluir, tildó a la obligatoriedad de presentar el pase sanitario como "arrodillarse frente a un poder humano" cuando el padre considera que los fieles tienen que "obedecer la palabra de Dios" antes que la de los hombres.

EL PASE SANITARIO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El pasado viernes el Gobierno bonaerense a cargo de Axel Kicillof reglamentó la aplicación del "Pase Libre Covid-19" en la Provincia de Buenos Aires, el cual comenzará a aplicarse el próximo 21 de diciembre.

Así, a través de la Resolución 460 publicada en el Boletín Oficial de la provincia, se detalló que el pase de vacunación estará destinado a "todas las personas mayores de 13 años" que quieran asistir a eventos masivos, actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados.

De esta forma, el documento será solicitado en espacios cerrados como cines, gimnasios, salones de fiesta, iglesias y boliches, entre otros. También afectará a quienes deseen realizar trámites ante organismos públicos y privados; y para trabajadores que efectúen atención al público en entidades públicas y privadas. Las entidades incluidas son:

Centros culturales.

Gimnasios.

Cines.

Eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas.

Salones de fiestas, boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas.

Bares y restaurantes.

Organismos públicos provinciales y/o municipales.

Entes privados.