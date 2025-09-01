Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego

El desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, dispuesto por el gobernador Axel Kicillof, junto con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) da un panorama novedoso para las elecciones legislativas 2025 : ¿Exactamente qué se vota el 7 de septiembre en los comicios locales?

La provincia se divide en 8 secciones electorales y este año renovará 46 de los 92 diputados y 23 de los 46 senadores provinciales, además de cargos municipales. La separación con las nacionales generó un entrecruzamiento de campañas y, si bien el Gobierno busca nacionalizar la elección, la lectura de los resultados varía.

Legislatura: cómo se distribuyen las fuerzas políticas

El fundamento de reparto se hace en base a la cantidad de habitantes que tengan en cada sección electoral. La Tercera y la Primera sección electoral son las que mayor ciudadanos reúne, con casi 5 millones cada una, y la Tercera es la que más renueva en Diputados y la Primera es la que más renueva en el Senado.

La Tercera, que corresponde al conurbano sur bonaerense, tiene 18 diputados en juego. La Segunda y la Sexta le siguen con 11 legisladores. En cambio, los senadores ponen más lugares en juego son 8 de la Primera y 7 de la Cuarta.

Diputados:

Unión por la Patria tiene 37 bancas y arriesga 19

El PRO tiene 13 bancas y arriesga 8

La Libertad Avanza tiene 12 bancas y arriesga 5

UCR-Cambio Federal tiene 8 bancas y arriesga 4

Acuerdo Cívico-UCR-GEN tiene 7 bancas y arriesga 6

Unión y Libertad tiene 6 bancas y arriesga 1

La Coalición Cívica tiene 3 bancas y arriesga 1

Unión, Renovación y Fe tiene 3 bancas y no arriesga ninguna

PTS y MTS (la Izquierda) tienen respectivamente 1 banca que arriesgan

La Derecha Popular tiene 1 banca y no la arriega

Senado:

Unión Por la Patria tiene 21 bancas y arriesga 10

El PRO tiene 9 bancas y arriesga 4

La Libertad Avanza tiene 4 bancas y arriesga 1

UCR-Cambio Federal tiene 6 bancas y arriesga 5

UCR-Somos Buenos Aires tiene 2 bancas y las arriesga a ambas

Unión y Libertad tiene 3 bancas y no arriesga ninguna

La Derecha Popular tiene 1 banca que arriesga

¿Es obligatorio votar en la provincia?

La legislación establece que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años también para los comicios locales, según la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires (5.109). Los menores de 16 y 17 años pueden ir a votar, pero su participación es voluntaria, al igual que con los mayores de 70 años.

Las ausencias justificadas por los siguientes motivos se excluyen de la infracción:

Los que estén a más de 500 kilómetros del lugar donde deben votar;

del lugar donde deben votar; Se encuentren enfermos o imposibilitados por fuerza mayor , con certificado médico correspondiente;

, con certificado médico correspondiente; Sean jueces o auxiliares judiciales en funciones durante la jornada electoral;

en funciones durante la jornada electoral; Se desempeñen como profesional esencial o no esencial en tareas que le impidan concurrir a la votación;

en tareas que le impidan concurrir a la votación; Sean funcionarios de organismos o empresas de servicios públicos ;

; Los que hayan sido designados como fiscales de otra mesa.

La situación deberá ser regularizada ante la Justicia Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección y serán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar.

¿Qué pasa si no voy a votar?

El valor de la multa por no ir a votar varía entre los $1000 y $2000 con posibilidad de excepcionalmente asistir en trabajo comunitario por máximo de 3 días, si así lo dispone una autoridad.

Además, el Código Electoral Nacional también establece otras limitaciones para quienes no asistan a la jornada electoral:

No pueden realizar trámites ante organismos estatales por un año.



ante organismos estatales por un año. Quedan inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años

¿Dónde ver quiénes son los candidatos?

Todas las listas presentadas tanto a nivel seccional como municipal se pueden ver a través de la página de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires a través del siguiente link: https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/consulta/eleccion-provincial/listas-oficializadas.php