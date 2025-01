Qué es la ideología "woke", el movimiento que Milei cuestionó en su discurso

Javier Milei utilizó un término muy particular, durante el discurso que dio en el Foro de Davos, para referirse a una forma de contemplar la política. Ek Presidente habló de la "ideología woke", la criticó y la calificó incluso como "un cáncer que hay que extirpar".

Milei opinó incluso que la "época dorada" internacional no podrá llegar si sigue vigente "esta ideología aberrante de la cultura". A qué hace referencia este término que también utilizan Elon Musk y Donald Trump.

Qué es la "ideología woke", que criticó Milei

La palabra "woke" se transformó en un término clave en debates políticos y culturales a nivel global. Si bien alguna vez se utilizó como una expresión que hacía referencia a la conciencia social sobre las desigualdades, actualmente, de la mano de líderes conservadores, ganó una connotación negativa.

Por qué Milei utilizó el término "woke" en su discurso.

El término woke proviene de la conjugación en pasado del verbo en inglés "wake", que refiere a despertar.

En su uso moderno, apunta a un estado de conciencia sobre las injusticias sociales y políticas, especialmente en temas como el racismo, la igualdad de género, los derechos LGBT+ y el cambio climático.

De hecho, su uso surgió dentro de la comunidad negra de Estados Unidos y originalmente quería decir estar alerta a la injusticia racial.

El diccionario Oxford define a la palabra como "estar consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo". Sin embargo, añade que muchas veces se usa de forma despectiva, para describir a quienes parecen "molestarse con demasiada facilidad" o "exagerar sobre estos temas sin generar cambios reales".

El uso político de la palabra "woke"

El primer uso registrado de la palabra en cuestiones políticas y sociales se remonta a 1938, cuando el músico afroestadounidense Lead Belly la usó en una entrevista para advertir sobre los peligros de la discriminación racial en el sur del país .

El término tiene su origen en las reacciones anti racistas en Estados Unidos.

Más tarde, el término fue adoptado por la comunidad afroamericana como un llamado a mantenerse alerta ante la opresión y la injusticia.

Posteriormente, en la década de 1960, el escritor William Melvin Kelley lo utilizó en un ensayo titulado If You're Woke, You Dig It (Si estás despierto, lo entiendes), publicado en el New York Times. Este uso inicial se limitaba a la conciencia sobre el racismo, pero con el tiempo, especialmente con el auge del movimiento Black Lives Matter hacia 2010, el término se amplió para abarcar otras formas de desigualdad y opresión.

El término se popularizó en redes tras el asesinato del adolescente afroamericano Trayvon Martin en 2012, un caso que desencadenó protestas masivas contra la brutalidad policial y la discriminación racial.

La "ideología woke", eje del discurso de Milei

Este jueves, en su discurso en el Foro de Davos, en Suiza, Milei volvió a criticar a los gobiernos de occidente y apuntó contra "la ideología woke". "Buena parte del mundo insiste en aplicar la receta del fracaso".

En su caso, lo utilizó para referirse al "socialismo cool", como lo definió en su cuenta de X. La posición de Milei se alinea con su enfoque libertario y su rechazo a cualquier ideología que, según él, promueva el colectivismo en detrimento del mérito individual.

Esta postura, sin embargo, no es exclusiva del Presidente. Líderes internacionales como Donald Trump y Elon Musk, referentes del mandatario, fueron también contundentes con sus críticas al utilizar el término.

Incluso, el actual presidente de Estados Unidos convirtió la "lucha contra el wokismo" en un eje central de su agenda política. Durante 2022, en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida, Trump calificó estas políticas como un intento de "reemplazar la democracia estadounidense con una tiranía woke".