Qué dijo Victoria Tolosa Paz sobre el "frío saludo" con Cristina Kirchner en el cierre de campaña del Frente de Todos

La candidata a diputada bonaerense del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz negó este viernes que haya existido un gesto distante de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner hacia ella y aseguró que se trata de un "invento" mediático.



"No. Es impresionante la manipulación que hacen. Ponen a (Facundo) Manes y a (Diego) Santilli como íntimos amigos y usan una foto de Alberto (Fernández), Cristina y yo en la que parece que la única que sonrío soy yo, porque suelo sonreír mucho. ¡Que no me quiten la alegría jamás!", exclamó Tolosa Paz al ser consultada sobre si había sido "frío" el saludo del último jueves en Merlo.

En esa misma línea, agregó: "Fue en el momento en el que yo termino de hablar y los saludo a los dos. Con Alberto me había abrazado un segundo antes y después ella me hace el puñito como riéndonos del otro puñito, el que giraron por todos los canales de televisión y por el que terminamos riéndonos en el Senado sobre lo que son capaces de construir".

Créditos: Fabián Marelli (LN).

Junto a Cristina Kirchner, Alberto Fernández dijo que "tomará el tiempo que haga falta" para acordar con el FMI



Para la postulante nacional, "lejos de esa frialdad" con Cristina se rieron del tema "en la previa" y se quedaron "en la escalera juntas, chusmeando, porque estaban las queridas Abuelas y Madres de Plazo de Mayo".

"Nos quedamos charlando las cinco", señaló la candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires en diálogo con AM 750. Y completó: "Fue un momento muy lindo".

Al respecto, cuestionó que siempre hay que luchar contra "un deseo de la oposición política y mediática de que todos los integrantes del Frente de Todos estén peleados y tengan mala onda".

"Ellos tendrían que tener una cámara en la previa del acto. Se llevarían una sorpresa sorpresa al ver la empatía con Axel, Cristina, Alberto y Sergio (Massa), con los que estuvimos riéndonos, compartiendo un momento de mucho esfuerzo después de la campaña y cuidándola a Cristina, que venía de una operación", manifestó Tolosa Paz.

Cabe recordar que no es la primera vez que se habla de un "frío saludo" entre Cristina Kirchner y Tolosa Paz. El 13 de septiembre pasado, cuando el Gobierno fue derrotado tras las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), también había llamado la atención el gélido gesto de la ex mandataria con la candidata.