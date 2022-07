Qué dijo Javier Milei sobre la versión de su reunión con Cristina Kirchner

En las últimas semanas, la Vicepresidenta amplió su agenda de interlocutores. Se reunió con el economista liberal Carlos Melconián, con el cegetista Héctor Dáer, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y con el embajador de Estados Unidos Marc Stanley.

"Está claro que Melconián no piensa como yo y yo como él. Pero a mí me gusta escuchar a todos y si me convencen de que estoy equivocada, que no sería la primera vez que me convencen de que estoy equivocada de algo, lo hago, fuimos a una reunión muy buena", afirmó Cristina Kirchner en Ensenada hace diez días. Así, confirmó el dato de su charla con Melconián, el expresidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Con tales antecedentes, se publicó la versión de que la Vicepresidenta se había encontrado con el diputado libertario Javier Milei. En el entorno de la Cristina Kirchner negaron el hecho. Y Milei dialogó con El Cronista sobre ese supuesto mano a mano.

"No sé ni dónde queda el despacho de Cristina. Además dijeron que mi hermana Karina fue a verla. Las dos cosas son falsas. Es una mentira burda", asegura Milei.

El diputado relata ante El Cronista que "Karina no va al Congreso desde hace semanas. Sus ingresos están registrados". Y continúa: "Yo trabajo desde mi casa en un country de Bella Vista. Y tengo cámaras que registran todo por una cuestión de seguridad. Es fácil de chequear".

Respecto a si se juntaría con la Vice si ella lo invitara, Milei responde que no. "No tiene ningún sentido. Mis propuestas son públicas. Mi programa de gobierno es claro. Lo presenté en Córdoba y Mendoza. Hacen eje en la dolarización. Además Cristina tiene una forma de pensar que no va a cambiar, así que no tendría ningún sentido. No hace falta que me reúna con ella".

-La Vicepresidenta insiste en que la economía bimonetaria es un problema en la Argentina. ¿No coincide con ese punto?

-Ella tiene un error conceptual, confunde economía bimonetaria con el problema de la sustitución de monedas, que no es lo mismo.

-¿Y con Macri sí se reunió últimamente?

-Con Macri hace más de un mes tuve un zoom. En persona sólo nos vimos una vez. Y después tuve tres encuentros virtuales. Pero con Cristina, nunca, es mentira.