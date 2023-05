Proyecto Wado de Pedro: ventajas y déficits del precandidato más K y con llegada al círculo rojo

¿Eduardo "Wado" de Pedro será el candidato presidencial del Frente de Todos? Cristina Kirchner se mostró esperanzada en que sean los hijos de la "generación diezmada" los que tomen la posta y, a las pocas horas, el ministro del Interior del Alberto Fernández salió de gira con el traje puesto.

En menos de una semana se mostró con sindicalistas, empresarios, intendentes del Conurbano. Y este jueves 25 de mayo estuvo pegado a CFK durante su discurso en Plaza de Mayo. Más precisamente se mantuvo atrás, a centímetros de la Vicepresidenta en el acto de Plaza de Mayo.

En paralelo, dirigentes de diferentes sectores de la coalición de Gobierno se mostraron envalentonados con la posibilidad de que sea el camporista quien encabece la fórmula presidencial.

Pero, en medio de los debates en torno a si será una elección de "pisos altos o techos bajos", ¿es buena idea apostar a una figura tan asociada con el kirchnerismo puro y duro? ¿No sería arriesgado para el cristinismo ir con un candidato propio a una elección que, se prevé, le dejará un sabor amargo al oficialismo?

Wado De Pedro "tomó la posta": el video que lo coloca en carrera como presidenciable

Para Lucas Romero , director de Synopsis, De Pedro no será candidato. "No la veo a Cristina decidida a ir a competir en esta elección tan adversa con una figura propia para que después le pasen factura a ella por el resultado", dijo.



"Si ella se quiso proteger, va a querer -naturalmente- que se protejan todos sus dirigentes, para que después nadie le achaque la plena responsabilidad del resultado electoral", continuó el analista.

El peligro de perder el liderazgo

Para el director de Synopsis, CFK se bajó de cualquier candidatura por una sencilla razón: evitar que "se cristalice que representa a una minoría". Y aplica ese mismo razonamiento a cualquier dirigente del espacio que lidera CKF: Wado de Pedro es Cristina. Y los análisis post electorales van a interpretar que, justamente, "la que perdió es Cristina".

"¿Por qué CFK va a exponer su capital político?", es la pregunta que se formula el analista ante la posibilidad de que De Pedro sea candidato. La explicación podría ser el "trasvasamiento generacional" del que habló la Vice en la entrevista a C5N: salir a la cancha con De Pedro sería el inicio de la construcción de los nuevos liderazgos.

Pero, de vuelta, Romero se responde con una pregunta: "¿El nuevo liderazgo se va a construir sobre la base de una derrota que pudiera ser histórica para el peronismo?". En cambio, si quien encabeza la derrota es un referente "no cristinista", como por ejemplo el ministro de Economía, Sergio Massa, la Vice podría "socializar el efecto negativo de la derrota en el peronismo". En concreto, "que sea otro el que ponga la cara".

¿Conclusión? Para Romero, CFK buscará un candidato que no sea propio "para no exponer su capital político". De lo contrario, si los votos son pocos, como reflejan las encuestas, "no sería solo peligroso porque podría perder el poder, sino también el liderazgo del peronismo".

Pros y contras de Wado candidato

"Wado de Pedro tiene un nivel de desconocimiento todavía mayor que el resto y eso podría ser un margen a su favor", consideró Julieta Waisgold , consultora en Comunicación Política, especialista en estrategia y discurso.

Al mismo tiempo, destacó que, al menos hasta hoy, en el Frente de Todos "hay candidatos mejor y peor posicionados pero, por fuera de Cristina Kirchner, no hay ninguno que destaque especialmente". Es por eso que la performance del Frente de Todos en las elecciones -interpreta la consultora- no dependerá tanto del candidato en sí sino de cómo se articule la coalición gobernante.

"Wado la asociación directa con la Vicepresidenta más un imaginario de moderación", sintetizó Waisgold.

En este sentido, Waisgold se pregunta: "¿CFK va a funcionar como articuladora, va a apaciguar los ánimos de cualquier interna haya o no PASO?", para luego responderse: "Creo que ese es un punto central de cara a la sociedad".

¿Pro y contras de Wado candidato? "Tiene un perfil moderado, pero viene del riñón de la construcción de CFK", respondió Waisgold, para luego añadir que el desafío para Wado, en caso de ir como candidato, "es más que desarrollar una narrativa de moderación o no, ver si puede instalar un perfil propio en lo comunicacional y también en lo político".

¿Sergio Massa o Wado de Pedro? "Como punto de partida Massa tiene el punto fuerte un mayor volumen político propio y Wado la asociación directa con la Vicepresidenta más un imaginario de moderación, si hubiese un candidato único, los dos tendrían la paradoja de tener que construir en el sentido del posicionamiento actual del otro", observó Waisgold. Y continuó: "Wado, volumen político y Massa no diluirse en un discurso de la avenida del medio como ya le pasó antes", analizó Waisgold.

Genética K

Para Facundo Nejamkis , director en Opina Argentina, Wado tiene varias fortalezas. Ellas son: que es percibido como un "kirchnerista pero abierto". Es que, si bien es una figura muy asociada al kirchnerismo, De Pedro es visto como quien mayor cultura de diálogo y puentes creó dentro de ese ala del peronismo. Pero, al mismo tiempo, sería receptor de "gran parte del voto de Cristina Kirchner".

"No deja de tener la genética kirchnerista", subayó Nejamkis.

A su vez, sería un candidato difícil de etiquetar como "casta" -categoría que suele usar el libertario Javier Milei. Es que, para Nejamkis, De Pedro aparece como un candidato "joven y nuevo", además de no tener los altísimos niveles de negatividad que suelen arrastrar los candidatos con largas trayectorias.

¿Dificultades? Nejamkis aludió al elevado nivel de desconocimiento que tiene el ministro del Frente de Todos, y agregó: "No es fácil volverlo popular en una campaña en la que, como mínimo, habrá tres candidatos".

Dicho esto, añadió: "No deja de tener la genética kirchnerista, y eso te limita la ampliación a otros sectores". En concreto, si el FdT va con Wado de Pedro como candidato, le costará atraer al votante peronista no K.

Con corbata sola no alcanza

Julio Burdman , analista político, planteó que lo óptimo, para el oficialismo, sería ir a las elecciones con una fórmula que reúna a todo el voto cristinista en la primera vuelta, pero que sume al voto no cristinista en la segunda vuelta.

"Honestamente, no sé bien quién es ese candidato", reconoció Burdman. ¿Será De Pedro? Para el politólogo, la idea de que el ministro del Interior atraiga el voto no cristinista puede ser "falsa". Y avisó: "Solo porque el ministro se ponga corbata no significa que sea percibido así".

¿Qué quiere decir Burdman con lo de usar (o no) corbata? Considera que la agrupación que lidera Máximo Kirchner se remonta a una idea que ya fracasó. Y es la de "creer que La Cámpora puede hacer una suerte de apertura o giro al centro en base al gestos simbólicos".

"Esta idea ya fracasó en 2019 y principios de 2020, cuando Wado y Máximo Kirchner empezaron un conjunto de entrevistas con empresarios nacionales e internacionales, para predisponerlos a invertir en la Argentina".

Y continuó: "Lo que pasaba en esas reuniones era que Wado y Máximo hacían un acto de presencia protocolar, los escuchaban y se iban. Suponían que su presencia significaba algún tipo de gesto proempresa". Los planteos que hacían los empresarios -subrayó Burdman- eran que los camporistas no decían "qué iban a hacer".

Para Burdman, con usar corbata no alcanza para seducir a los empresarios.

En este sentido, para Burdman, Wado volvió a apelar a esa estrategia: se vuelve a reunir con empresarios, pero nada de eso significa que transmita cuál sería un plan de gobierno. De allí la advertencia del politólogo de que con corbata no alcanza.



"Las audiencias piden definiciones y medidas a tomar", se explayó el analista político. Y remató: "Lo gestual y simbólico podría aplicar hace 10 años, como un gesto de apertura o ampliación del electorado. Pero, si Wado busca nuevos votantes y apoyos va a necesitar asumir mayores compromisos, dada la gravedad de la crisis económica argentina".