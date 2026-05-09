Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 8 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día. En este viernes, 8 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un balcón suele simbolizar deseo de perspectiva, de observar tu vida desde cierta distancia para tomar decisiones. También puede señalar anhelo de libertad o visibilidad y a la vez alertar sobre exposición excesiva y límites en la intimidad. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.