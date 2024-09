Denuncian a la Armada por ceder un centro estratégico para la Marina Mercante

Gremios navales acusaron al gobierno de Javier Milei de querer llevar a cabo una "privatización encubierta" de la Escuela Nacional de Pesca "Comandante Luis Piedrabuena". La casa de estudios se encarga de seleccionar y capacitar a personal de la Marina Mercante argentina: ¿cuál es el plan del Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri para cerrar la institución acorde a los sindicatos?

Según denunciaron diversos actores gremiales del sector, la cartera de Defensa habría bajado línea a la Armada Argentina para que esta se desprenda de los institutos de formación que pertenezcan al mundo civil. En este sentido, desde la Armada se les comunicó a los directivos de la Escuela el viernes pasado la decisión de cerrar la institución y el posterior desprendimiento de dicha cartera.

Fuentes internas de la escuela indicaron a El Cronista que fueron informados que los cursos están garantizados solamente hasta fin de año y que después aquellos que se encuentren cursando y no se hayan recibido quedarían en un limbo.

Aparentemente, hay versiones encontradas sobre la decisión: por un lado, provendría de una cuestión presupuestaria y por otro lado en no ver la necesidad de formar civiles vinculados a la pesca. Al momento, desde el Ministerio de Defensa no brindaron mayores detalles ante la consulta de El Cronista.

Por este motivo, el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de la Delegación Mar del Plata realizaron hoy a la mañana una conferencia prensa y una posterior marcha ante la amenaza de cierre de la Escuela Nacional de Pesca.



La escuela tiene como objetivo capacitar a oficiales y personal de la Marina Mercante y proveer el acceso a títulos terciarios. La protesta fue organizada conjuntamente con directivos, docentes, alumnos y el personal no docente de la institución, y se llevó a cabo en las instalaciones del Club Talleres, ubicado en Magallanes 3878, Mar del Plata.

"Para nosotros esto significa una privatización encubierta y estamos totalmente en contra de lo que está llevando adelante la Armada. No entendemos sus motivos, pero evidentemente es una política nacional, porque lo vemos también en las universidades públicas y en otros ámbitos", expresó Mariano Vilar (Siconara)

En este sentido remarcó que en enero, con la Ley Bases, el Gobierno tuvo la intención de "regalar el Mar Argentino" y consideró que esta medida "va por el mismo lado". "Esto pone manifiesto las intenciones del Gobierno Nacional de seguir entregando la soberanía y no lo vamos a permitir", señaló.

"Parece que no tienen memoria. No podemos entender esta decisión, cuando los marinos mercantes en el conflicto de Malvinas tuvimos un rol fundamental. No puede venir hoy a decirnos hoy que no ven la necesidad de formarnos cuando estuvimos allá poniéndole el pecho a las balas", sostuvo.

Además, el secretario general de Patrones aseguró que sobre la continuidad de la Escuela "no hay grietas" y que están todos los gremios navales de acuerdo en "defender la Escuela".

Así, el referente dijo que "ya amenazaron con la apertura de la Ley de Pesca y con otras cuestiones. Hoy, con el cierre de una institución que forma profesionales, los mismos que estuvieron en el conflicto del Atlántico Sur de nuestras Islas Malvinas, y en la pandemia donde fuimos declarados esenciales y estuvimos al frente", completó.

"Esos compañeros, que en los momentos más difíciles pusieron el lomo, hoy están siendo descartados por las políticas que tiene el gobierno que encabeza Javier Milei", concluyó.

Cabe destacar que, en la actualidad, asisten a la Escuela Nacional de Pesca unos 180 alumnos, y más de 90 trabajadores entre docentes y no docentes completan la conformación de una gran comunidad educativa "que hoy se ve amenazada por la pretensión privatizadora del gobierno nacional", sostuvieron los gremios