Este viernes, el Senado de la Nación sesionará desde las 12 horas en busca de convertir en ley el Presupuesto 2026, una iniciativa central para el gobierno de Javier Milei, que busca cerrar el año parlamentario con una victoria política y legislativa de alto impacto.

Además, la jornada incluirá también el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, que permite a los ahorristas incorporar al mercado sin penalidad sus dólares obtenidos en el sistema informal. Ambas iniciativas fueron aprobadas por Diputados la semana pasada y ahora requieren la sanción definitiva de la Cámara alta.

De lograrse la sanción, sería la primera vez desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 que el Congreso aprueba un Presupuesto elaborado por su administración, luego de dos años consecutivos en los que el Ejecutivo gobernó con partidas prorrogadas correspondientes a la ley sancionada en 2022.

Tras intensas negociaciones con gobernadores y bloques provinciales, el oficialismo llegaría al recinto con los votos necesarios para aprobar el proyecto en general, aunque enfrenta un escenario más complejo en la votación en particular artículo por artículo, tal como sucedió en el debate por la media sanción en Diputados.

En particular, este viernes se espera un debate intenso sobre el artículo 30, que dispone la derogación del compromiso del 6% del PBI para Educación, lo mismo con las obligaciones de un aumento progresivo en Ciencia y Técnica hasta llegar al 1% del PBI en el 2032, y la suba de presupuesto para los colegios técnicos.

La versión a trabajar en el Senado ya llega sin el polémico capítulo XI, que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario, pero en el oficialismo no descartan que el texto ahora vuelva a Diputados si se incorporan modificaciones de último momento.

