Prepagas, con aumento en noviembre: cómo congelar la cuota y dónde hacer el trámite

Se viene un nuevo aumento de la medicina prepaga , que desde el 1° noviembre subirá 10,98% de acuerdo al cálculo del Índice de Costos de Salud (ICS).

Sin embargo, algunos usuarios podrán congelar la cuota hasta diciembre y para eso deberán realizar un trámite online para conseguirlo todos los meses.

La Superintendencia de Servicios de Salud habilitó en el sitio del organismo el formulario digital para que los afiliados a la medicina privada completen la declaración jurada hasta el día 20 de cada mes y puedan congelar la cuota.



En el formulario, las personas deberán declarar si cumplen o no con los requisitos para congelar la tarifa y demostrar que no se tienen los ingresos suficientes a la hora de pagar el aumento de la cuota.



Pueden acceder al congelamiento los clientes cuyos ingresos mensuales sean inferiores a los $ 2 millones brutos mensuales por grupo familiar. El procedimiento de la declaración jurada debe completarse todos los meses.

El formulario tiene carácter de declaración jurada y se completa en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud acá (https://www.sssalud.gob.ar/misssalud).

Al mismo tiempo, se debe ingresar a la página de AFIP con clave fiscal , ir a mis servicios y hacer click en administrador de relaciones de clave fiscal. Se desplegará un listado de organismos estatales, donde se debe hacer click en el logo de la superintendencia de servicios de salud y elegir Mi SSSalud.



Desde la página Mi SSSalud, se debe elegir el correspondiente a la declaración jurada de ingresos.

Allí, el afiliado deberá tildar " sí" o "no" en el casillero correspondiente. En este sentido, se considera que el grupo familiar no posee capacidad económica para pagar el aumento cuando el titular o sus afiliados no:

Sean propietarios de DOS (2) o más inmuebles Posean TRES (3) o más vehículos , excepto los hogares donde exista al menos uno una conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD); En el grupo familiar figuren titulares de UNA (1) o más aeronaves o embarcaciones de lujo según la tipología aplicable por AFIP Sean titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

El plazo para completar el formulario para congelar la cuota vence los días 20 de cada mes . Los usuarios que no realicen el trámite verán reflejado en sus facturas el aumento que surja del Índice de Costos de Salud.