Dos gobernadores de peso no asisten a la cita con Rosada pese a la presión de ARCA

Con la medida ya emitida, el gobierno de Javier Milei convocó a una reunión con gobernadores para explicar los detalles del "Plan Colchón" y pedirles que se adhieran. ARCA ya informó que castigará a los distritos que no participen de la medida, y como un símbolo de esto los gobernadores que se expresaron en contra no participarán del zoom.

El denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" anunciado por el gobierno nacional, tiene como intención flexibilizar los controles impositivos para que los argentinos puedan blanquear dólares no declarados.

Esto puso en alerta a especialistas en lavado de activos y a gobernadores de distintas provincias que luchan contra dicha problemática. Así como también dejó a algunos mandatarios desconcertados sobre cómo sería la aplicación de dicha doctrina.

Según indicaron fuentes de Casa Rosada a El Cronista, el encuentro online se dio tras las consultas de los mandatarios y del mismo participarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vice del Interior, Lisandro Catalán. Además, también estarán presentes el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el jefe de ARCA, Juan Pazo.

En este primer zoom de las 15 horas participarán los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Luego, en una segunda reunión a las 16 horas donde estarán los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Tal como lo había informado El Cronista, muchos de estos dirigentes no habían expresado una opinión tajante al respecto, esperando la decisión de Nación. Sólo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la administración de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof pusieron reparos al plan libertario.

Esto último se expresa claramente en la cita de los gobernadores, ni Pullaro ni Kicillof participarán de las reuniones organizadas por Balcarce 50.

Según indicaron fuentes allegadas al jefe de Gabinete a El Cronista, la falta de invitación a dichos mandatarios se debió a sus expresiones en contra de la medida dictada por el Poder Ejecutivo.

Esto se suma a la decisión que dio a conocer el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana sobre un nuevo Convenio de información de Arca con las Provincias. En dicho documento se anunció que ARCA va a eliminar los regímenes de información con las provincias que "se nieguen a darle la libertad a los argentinos de administrar como quieran su dinero".

Además, agregaron que las provincias que no adhieran a este nuevo sistema perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que superen los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000).

"De esta manera, el Gobierno nacional va a garantizar la libertad de los argentinos de usar su dinero como quieran. Todos los gobernadores están convocados a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario ", aseguraron.





La negativa de Kicillof y Pullaro que pone en jaque el plan de Milei

El gobernador de Santa Fe fue el primer mandatario en expresar sus reservas para con la medida de Luis Caputo. Durante su presentación en el panel "Federalismo en la Argentina competitiva" en el AmCham Summit 2025, Pullaro indicó que habría que "ser muy cautos y específicos en esto , por el narcotráfico, pero también muchas economías ilegales, pueden terminar perforando la economía formal".

Luego de estas declaraciones, Santa Fe anunció la creación de un comité que buscará evitar "blanqueos por parte del crimen organizado".

"Hemos decidido puesta en marcha de un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y otras dependencias del Estado para diseñar un programa de disrupción financiera y patrimonial que se va a centrar en personas y organizaciones que están vinculadas judicialmente y por los órganos de inteligencia al crimen organizado", explicó el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni.

Santa Fe refuerza su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.



Tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación, los ministros @PabloCocoX y @polivares3 destacaron que "el foco está en bloquear los flujos económicos del delito y evitar que estos... pic.twitter.com/9AtehkYAky — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) May 23, 2025

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, evitó confrontar con la Nación y señaló que lo que se busca es que el 1% de los que pueden ingresar dinero de origen delictivo no perjudique al 99% que tienen buenas intenciones.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la disputa comenzó luego de que el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, habló de las medidas del Ejecutivo para sacar los "dólares del colchón" y afirmó que el gobierno bonaerense continuará con los controles tributarios vigentes.

Según argumentó, no hubo modificaciones legales que respalden el anuncio de Nación sobre un nuevo su esquema de fiscalización. "En la medida en que no cambien las leyes, las obligaciones tributarias vigentes son las mismas que antes de los anuncios de Nación", explicó Girard en diálogo con Radio Rivadavia

Las declaraciones llegan en un contexto de conflicto entre el Ejecutivo de Javier Milei y el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, que criticó abiertamente la medida. Incluso, ARCA emitió un comunicado en el que condicionó el acceso a datos tributarios a la adhesión de las jurisdicciones al régimen .

Así, planteó que el esquema propuesto por el Gobierno nacional "carece de seguridad jurídica". Por eso, "hasta tanto no se apruebe en el Congreso un cambio normativo, las cosas siguen tal como estaban antes".

"Si vos no sos contribuyente de ingresos brutos ARBA no tiene ninguna intervención en el control de esos fondos. El gobierno anuncia algo que es una declaración de intenciones y un slogan político que instalan una narrativa. Lo que dijimos fue no cambió ninguna ley, y si no cambian las leyes, las obligaciones tributarias son las mismas", remarcó el titular de ARBA en diálogo con Nacho Girón para CNN en Español.