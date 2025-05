ARBA desafía al Gobierno: su dura advertencia por "los dólares del colchón"

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, habló de las medidas del Ejecutivo para sacar los "dólares del colchón" y afirmó que el gobierno bonaerense continuará con los controles tributarios vigentes.

Según argumentó, no hubo modificaciones legales que respalden el anuncio de Nación sobre un nuevo su esquema de fiscalización.

Las declaraciones llegan en un contexto de conflicto entre el Ejecutivo de Javier Milei y el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, que criticó abiertamente la medida. Incluso, ARCA emitió un comunicado en el que condicionó el acceso a datos tributarios a la adhesión de las jurisdicciones al régimen .

"Las obligaciones tributarias vigentes son las mismas que antes"

"En la medida en que no cambien las leyes, las obligaciones tributarias vigentes son las mismas que antes de los anuncios de Nación", explicó Girard en diálogo con Radio Rivadavia.

El titular de ARBA, Cristian Girard.

Así, planteó que el esquema propuesto por el Gobierno nacional "carece de seguridad jurídica". Por eso, "hasta tanto no se apruebe en el Congreso un cambio normativo, las cosas siguen tal como estaban antes".

Girard aclaró, sin embargo, que la decisión de seguir con los controles no responde a la vigencia de la normativa actual. "De ninguna manera nosotros planteamos que vamos a seguir controlando, porque no estamos de acuerdo. Lo que sí dijimos es: ojo, hay una debilidad jurídica de la medida" , aseguró.

"Creo que se equivoca Nación, quieren poner por decreto o resolución un cambio normativo que debe hacer el Congreso sobre impuestos que son coparticipables", agregó en referencia a las nuevas medidas de Economía.

El titular de ARBA también advirtió que, si el Gobierno nacional decide no ejercer controles, eso no implicaría una eliminación automática de las obligaciones fiscales. "Si Nación no quiere controlar, que no controle, pero eso no quiere decir que los contribuyentes hayan sido eximidos del pago de los impuestos", aclaró.

En esta línea, según Girard, quienes decidan utilizar ingresos no declarados enfrentan un riesgo fiscal. "La prescripción de los impuestos no pagados tiene cinco años por ley y Milei gobierna hasta 2027. Entonces hay mucha inseguridad jurídica en una medida que no le da ninguna garantía a los contribuyentes que vayan a elevar su consumo por blanquear el flujo de ingresos que no estaban declarando", remarcó el funcionario.

Kicillof, en la mira del Gobierno: por qué Buenos Aires podría quedar fuera del sistema de información tributaria nacional

En las últimas horas, ARCA emitió un contundente comunicado destinado a las provincias que no suscriban al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, una de las medidas fuertes anunciadas por el Ejecutivo.

Perderán el acceso a información sobre facturación de personas y empresas, así como a registros de consumos superiores a $50 millones. Juan Pazo, director ejecutivo de ARCA, afirmó que el objetivo fue "devolverle la libertad económica a la gente" y evitar que los gobiernos provinciales "persigan a los ciudadanos".

"Vamos a eliminar los regímenes de información con las provincias que no se sumen al nuevo régimen. No van a tener la información para poder perseguir a los contribuyentes", sostuvo Pazo durante una conferencia el lunes. El mensaje apuntó directamente a distritos opositores como el caso de la provincia de Buenos Aires, en donde Kicillof criticó el plan nacional.

El Gobierno de Axel Kicillof criticó las medidas de Javier Milei.

La iniciativa de ARCA forma parte de una estrategia más amplia para reducir la vigilancia sobre consumos cotidianos y focalizarse en grandes evasores. Entre los cambios, se eliminó la obligación de reportar operaciones con tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales, expensas, autos usados y servicios públicos .

En relación con esta disputa alrededor del convenio, Girard aseguró: "Estamos ante una actitud del gobierno, creo yo, que no ha razonado a fondo, que tiene que ver con que se enojaron porque salieron con una medida que no tiene el sustento legal correspondiente ".

Además, corrió el eje de la discusión. "Yo creo que no hay ningún problema en firmar convenios de intercambio de información, ese es el punto. El punto es que lo que quieren anunciar no tiene sustento legal y está mal", dijo.

"El intercambio de información entre fiscos es fundamental, es valioso para mejorar los servicios a los contribuyentes, para duplicarles tareas de declaración de impuestos. Tenemos toda una serie de cuestiones que van a venir con la simplificación tributaria", agregó Girard.