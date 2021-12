Petróleo en el mar: el Gobierno dio dos pasos claves para la explotación off shore

El Gobierno dio este jueves dos pasos claves para el avance de la exploración de petróleo costa afuera (off shore) en el Mar Argentino .

A través de una resolución oficial, el Gobierno aprobó el proyecto de la petrolera estatal noruega Equinor para buscar petróleo en la Cuenca Argentina Norte (CAN), a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata .

La exploración sísmica en 2D, 3D y 4D será en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114, que fueron adjudicadas en 2019, durante la gestión del gobierno anterior. Allí, la ex Statoil es socia de la argentina YPF y la angloholandesa Shell.

Puntualmente, para el área CAN 100, el Gobierno estableció mediante un decreto una baja de regalías al 6% para los primeros 10 años de concesión de explotación; del 9% para los siguientes 10 años; y del 12% para los subsiguientes.

"Esta actividad de prospección es fundamental para mejorar el entendimiento del subsuelo marino y conocer su potencial de recursos. Ambas empresas se comprometen a cumplir con las condiciones impuestas por el gobierno argentino en términos de seguridad socio-ambientales", informaron fuentes oficiales.

La actividad offshore se realiza "con el máximo nivel de seguridad de la industria, con especial dedicación en la protección de las personas, el medio ambiente y el entorno local", sumaron.

Para este caso en particular, se presentó un Estudio de Impacto Ambiental, que presenta las medidas de prevención y mitigación con carácter obligatorio para el proyecto. Además, fue debatido en Audiencia Pública en julio de 2021.

Tras analizar todo el material, el Gobierno fijó "estrictas medidas y controles, especialmente para prevenir potenciales impactos sobre la fauna marina".

La Argentina tiene un "enorme potencial" de recursos petroleros costa afuera del Mar Argentino "y debe llevar adelante este tipo de proyectos en forma responsable y cuidando el medio ambiente, para lograr un desarrollo energético sustentable", señalaron en los despachos oficiales.

Exigencias ambientales

Para la realización del proyecto las empresas presentaron un Plan de Gestión Ambiental que se compone de trece programas.

En cada uno se describen las actividades del proyecto con potenciales impactos, las acciones de mitigación y de prevención para evitar o reducir los posibles impactos negativos y mejorar los positivos.

Algunas de las exigencias más relevantes son:

Programa de observación de fauna marina a bordo, que incluye el monitoreo visual y acústico para mamíferos marinos, tortugas marinas y otras especies. Además, se aprobó un protocolo especial que las empresas deben cumplir para la realización de este monitoreo, que recoge la experiencia internacional en la materia

Programa de prevención de impactos sobre la avifauna, a través de la reducción de la iluminación externa de los buques al mínimo y la inclusión de boyas terminales con protectores para tortugas marinas

Programa de prevención de impactos por potenciales interferencias y de coordinación con otras actividades como puede ser la pesquera

Programa de gestión de residuos y efluentes a bordo

Plan de mitigación por Covid-19

La autoridad de aplicación deberá estar informada en tiempo y forma de la evolución de la actividad sísmica, su impacto y podrá tomar las medias adicionales adecuadas para garantizar el cuidado del medio ambiente.