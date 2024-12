Pese a una baja en diciembre, Milei termina el año con más confianza social que Macri y Alberto

La confianza social en un gobierno es un indicador sensible para cualquier administración, pero en el caso de Javier Milei adquiere una relevancia particular. El carácter disruptivo de sus políticas, acompañado por una retórica que juega al fleje en la relación con distintos actores políticos, lo coloca en el centro de la escena. El propio Milei afirma que está implementando "el ajuste más grande de la historia", y su gobierno celebra que no enfrenta una oposición popular significativa a estas medidas. En este contexto, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella aporta datos claves para analizar la percepción ciudadana de una administración que ejerce en minoría en ambas cámaras, sin gobernadores ni intendentes propios y con una estructura en construcción.

En este contexto, en diciembre de 2024, el ICG registró un puntaje de 2,66 sobre una escala de 0 a 5, lo que representó una leve disminución del 0,3% respecto al mes anterior. En términos interanuales, la caída fue del 7,1%.

A pesar de esta baja, el nivel actual de confianza es un 6,7% superior al registrado en diciembre de 2016, al final del primer año de gobierno de Mauricio Macri, y un 43,5% mayor al medido en diciembre de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

Un panorama estable pero con matices

El informe destacó que, si bien la confianza general se mantuvo casi estable, el puntaje de diciembre supera el promedio de los 13 meses de gestión de Milei, que se sitúa en 2,53 puntos. La variación entre el valor máximo y mínimo del ICG en el período diciembre 2023 - diciembre 2024 fue de 0,7 puntos, una oscilación más reducida que la registrada en los primeros años de las gestiones de Macri (0,65 puntos) y Fernández (1,44 puntos).

Los cinco componentes que conforman el índice mostraron resultados dispares. Solo uno registró una variación positiva: "Capacidad para resolver los problemas del país", que alcanzó los 3,13 puntos, con un aumento del 2%. Por el contrario, los otros cuatro indicadores experimentaron bajas:

· "Honestidad de los funcionarios": 2,92 puntos (-0,2%).

· "Evaluación general del gobierno": 2,44 puntos (-1,0%).

· "Eficiencia en la administración del gasto público": 2,61 puntos (-1,1%).

· "Preocupación por el interés general": 2,19 puntos (-2,0%).

Segmentos que lideran la confianza

Al igual que en mediciones anteriores, el nivel de confianza fue más alto entre los hombres (2,94 puntos, +5%) que entre las mujeres (2,36 puntos, -7,5%). Por edades, el segmento de jóvenes de 18 a 29 años lideró la confianza con 2,86 puntos (+6,3%), seguido por las personas mayores de 50 años, que alcanzaron 2,73 puntos (-3,9%). El grupo de 30 a 49 años registró una suba más moderada, llegando a 2,51 puntos (+2%).

Por nivel educativo, aquellos con educación terciaria o universitaria mostraron el nivel más alto de confianza (2,78 puntos, -0,4%), seguidos por quienes alcanzaron la educación secundaria (2,65 puntos, +1,9%). En el extremo inferior se ubicaron las personas con educación primaria, con 2,08 puntos (-4,1%).

Expectativas económicas y su impacto

Un aspecto clave del informe fue la relación entre las expectativas económicas y el nivel de confianza. Los encuestados que creen que la situación económica mejorará dentro de un año alcanzaron un puntaje de 4,18 (-1,9%), muy por encima de quienes creen que se mantendrá igual (2,18 puntos, -4,8%) o que empeorará (0,52 puntos, +13%)