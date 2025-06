Pese a la baja de retenciones, el campo aportaría u$s 3.000 millones en el primer semestre

El Gobierno anunció en enero una baja temporal en las retenciones a varios cultivos, incluyendo soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus derivados. En cambio, para los productos de economías regionales, como azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco y otros, se eliminaron de manera permanente.

Si bien el presidente Javier Milei aseguró que la medida, con vigencia hasta el 30 de junio, no se prorrogaría y las alícuotas para los productos del agro volverían a subir, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la extensión de la baja de retenciones para la cosecha fina hasta marzo de 2026.

Con especial impacto en el trigo y la cebada, el titular del Palacio de Hacienda señaló que "las exportaciones de estos productos y sus derivados acumulan alrededor de u$s 4.000 millones por año, cerca de un 5% del total de las exportaciones argentinas".

En medio de este contexto, enmarcado por las medidas que adoptó el Ejecutivo, un informe indicó que el campo aportaría u$s 3.300 millones por retenciones en el primer semestre del 2025, un 25% más que en el mismo periodo del año pasado.

El escrito fue publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que además destacó que el incremento en la recaudación de los principales productos agroindustriales está vinculado al mayor volumen comercializado, ex hibido en las millones de toneladas registradas por medio de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) .

"Este aumento responde a un incremento en el volumen total declarado, que entre todos los productos contemplados se proyecta que cierre el primer semestre cerca de 53 Mt declarados, casi un 60% más que lo declarado para vender al exterior (DJVE) en el mismo período del año anterior ", esclarece el reporte.

Proyectan ingresos de casi u$s 6.500 millones en concepto de retenciones

En ese sentido, el impacto del aumento en el volumen declarado contrarrestó la baja temporal de las retenciones a los principales cultivos al reducir las alícuotas de la soja de 33% a 26% y sus derivados de 31% a 24,5%. Para el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz, la alícuota pasó de 12% a 9,5%, mientras que el girasol se redujo de 7% a 5,5%.

En cuanto a las proyecciones para el año, desde la asociación civil remarcaron que "se sitúan en un monto total de casi u$s 6.500 millones", dejando en claro que este cálculo "parte de lo que aún resta vender al exterior de los saldos exportables estimados para la campaña actual y de los precios de exportación vigentes a la fecha ".

Si se compara el total anual proyectado para 2025 respecto a años anteriores, el informe refleja que "este monto representa un aumento de algo más de u$s 1.000 millones con relación al año previo, pero queda lejos de los montos que llegaron a alcanzarse en 2021 y 2022, años en los que los precios internacionales se ubicaban en niveles considerablemente superiores a los actuales".

Sobre los principales cultivos, el estudio reveló que "se destaca fundamentalmente el complejo soja, que se proyecta que cierre el año en u$s 5.140 millones, el 80% del total proyectado para el año", detallando que "esto responde a que la soja y sus derivados son los productos agroindustriales que mayor alícuota deben afrontar ".

Y resaltaron: "Los subproductos de soja son el principal aportante, con un total proyectado de u$s 2.760 millones, un monto similar al del año pasado. Los derechos de exportación de aceite de soja se estiman en u$s 1.700 millones, en tanto que el poroto aportaría casi u$s 600 millones".