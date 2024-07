Kicillof y Máximo Kirchner ensayaron una reconciliación a medias frente a Milei

Axel Kicillof y Máximo Kirchner hablaron por teléfono. El gobernador le ofreció al diputado y presidente del PJ de Buenos Aires compartir escenario pero el hijo de Néstor y Cristina Kirchner agradeció y se quedó en primera fila junto a intendentes amigos como Mayra Mendoza (Quilmes) y Julián Alvarez (Lanús) y el senador Eduardo 'Wado' de Pedro. No estuvo en la organización y no se subiría como ‘invitado'. El gobernador lo saludó durante su discurso. Fue una paz relativa y no hubo foto conjunta.

El acto por el 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón fue un espaldarazo para el gobernador bonaerense en medio de una interna ventilada públicamente por algunos de los intendentes. Con guiño de CFK y de Máximo Kirchner la agrupación La Cámpora estuvo representada por sus principales figuras en la emblemática quinta donde descansan los restos del tres veces expresidente.

Sin embargo los camporistas no movilizaron ni llevaron banderas aunque sí estuvieron sus doce intendentes y los ministros que habían faltado al plenario que semanas atrás organizó la mesa que conforman el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada) y el exnúmero 1 de La Cámpora y actual ministro de Desarrollo con la Comunidad Andrés 'Cuervo' Larroque.



En la Quinta de San Vicente Kicillof compartió acto con Corpacci, Quintela y Magario

El aniversario por la muerte de Perón, eje de la entrevista que el domingo a la noche dio Cristina Kirchner, fue considerado un acto "institucional", excusa perfecta para no deponer armas pero ensayar una reconciliación o tregua interna. Los discursos no conformaron del todo y hubo quienes se retiraron rumiando que se nombró muy poco a Néstor y a Cristina Kirchner .

En el fondo hay un debate entre quienes creen que se busca "jubilar" a la expresidenta y quienes esperan que ni ella ni su hijo los condicionen en los próximos turnos electorales. En noviembre ambos sectores se medirán en las elecciones para renovar presidente del PJ provincial y del nacional. ¿Cristina buscará el cargo? ¿Y Kicillof en Buenos Aires? En esa tensión el gobernador intentó mostrar federalismo aunque pocos gobernadores del PJ sobrevivieron a las elecciones del año pasado.

Sí logró sumar a todas las tribus peronistas desde Kirchner, De Pedro y Mendoza; el intendente local Nicolás Mantegazza; a Héctor Daer (CGT); el rebelde camionero Pablo Moyano; los jefes de las dos CTA Hugo "Cachorro" Godoy y Hugo Yasky; y entre otros sindicalistas Abel Furlán (UOM). Hubo cristinismo puro con Martín Sabbatella y Lucas Ghi (Nuevo Encuentro); ministros como el de Salud, Nicolás Kreplaj; e intendentes como Federico Otermín (Lomas de Zamora) que no habían estado en Florencio Varela.

Máximo Kirchner en primera fila con Mayra Mendoza (Quilmes) y Federico Otermín (Lomas de Zamora)

Arenga a favor de Kicillof 2027

El tándem cercano a Kicillof tuvo otra vez asistencia perfecta, desde Fernando Espinoza (La Matanza); a Secco (Patria Grande) y Ferraresi. Además estuvieron la diputada Victoria Tolosa Paz y el histórico Juan José Mussi que llenó la platea de militantes y banderas de Berazategui.

Los representantes del gremio de la Construcción, que llenaron el predio con banderas, cantaron a viva voz "Axel querido la UOCRA está contigo". También se oyó "Axel Presidente"; "la Patria no se vende" y en el cierre la Marcha Peronista que Kicillof cantó con los dedos en V.

Con el gobernador como anfitrión estuvieron su vicegobernadora Verónica Magario y dos figuras del PJ Nacional: la exgobernadora y actual senadora Lucía Corpacci y el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela. Más allá de que todos integran la mesa del Consejo del PJ. acéfala desde el pedido de licencia de Alberto Fernández, ambos dejaron contundentes mensajes.

Corpacci, a quien algunos piden como presidenta del PJ, votó en contra de la Ley Bases y del paquete fiscal, a contramano del pedido de su gobernador Raúl Jalil que aceptó negociar con el jefe de Gabinete Guillermo Francos. De la misma manera Quintela lidera a los pocos gobernadores que no ceden frente a la Casa Rosada y hasta lanzó una moneda provincial para afrontar gastos, el Chacho.

En el reducido espectro nacional el riojano y el bonaerense son los que se animan a confrontar públicamente y quedan en la primera línea de las críticas mileistas. El acto fue también de respaldo mutuo.



%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%u270C%uFE0F Hoy estuvimos en San Vicente, en el acto homenaje a Perón a 50 años de su paso a la inmortalidad. pic.twitter.com/sDmsgHHZWe — Martín Sabbatella (@Sabbatella) July 1, 2024

Claramente Kicillof quedó reivindicado, aunque los dirigentes con más años en la tribuna reclamaron unidad en el distrito de mayor envergadura electoral, una provincia donde Karina Milei desembarcará en los próximos días con su partido La Libertad Avanza en Morón mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel ya empezó a recorrer el Conurbano.

Que hay crisis interna -generada por la última derrota electoral y por la visión respecto a cómo seguir hacia adelante- es un hecho. Quedó claro en el primer discurso, el de Corpacci. "Es inmoral no trabajar por la unidad", advirtió. También en la gestualidad de los principales actores.

Ante la posibilidad de que cada cual deslindara responsabilidades en los otros -La Cámpora cree que algunos intendentes y Kicillof adelantan tiempos mientras los que rodean al gobernador se sienten amenazados en forma permanente- la catamarqueña dejó un reto: "Tenemos que volver a trabajar en la unidad pero que nadie se haga el distraído".

La locutora anunció entonces la presencia de Máximo Kirchner pero también de otras figuras nacionales que son sinónimo de permanente reclamo de unidad: el sanjuanino José Luis Gioja y el excandidato a vicepresidente Agustín Rossi.

Ricardo Quintela viajó desde La Rioja para compartir acto con Axel Kicillof y Lucía Corpacci

El discurso de Quintela fue en el mismo sentido que Corpacci. Primero pidió una autocrítica: "Preguntémonos en qué hemos fallado" señaló sobre el triunfo de Milei y remarcó que "hoy la unidad es una necesidad más que nunca".

Incluso pidió convocar a gobernadores que tuvieron origen en el peronismo y ahora integran alianzas amplias -esos examigos que ahora dialogan con Milei como ocurre con Salta, Misiones y otros distritos-, a radicales y especialmente a los jóvenes con "un lenguaje diferente". Es evidente que pesa la ganada batalla cultural mileísta en ese sector.





El discurso antilibertario de Kicillof

Desde el arranque Kicillof subrayó sus diferencias ideológicas al cuestionar el "experimento anarcocapitalista liberal libertario". Anunció que acababa de inaugurar dos nuevas salas de atención primaria de la salud y un centro universitario "obras suspendidas y paralizadas por el gobierno de Milei".

Apuntó que "la alternativa se llama peronismo" y convocó a trabajar "para construir el futuro". En el cierre citó al Papa Francisco en su defensa del rol del Estado, prometió "no bajar los brazos" y saludó a Kirchner nombrándolo por su cargo en el PJ pero no por su nombre.

Axel Kicillof, Gabriel Katopodis, Nicolás Kreplaj y Veronica Magario inauguraron un centro de salud

En un claro alineamiento con su jefa política, CFK, Kicillof cuestionó la Ley Bases y el Pacto de Mayo convocado por Milie y que considera sólo un acto para mostrar una foto. "Le diría que celebre su Pacto el 4 de julio, que es una fecha más adecuada", lanzó desde San Vicente el bonaerense en referencia al evento que tendrá lugar a la hora 0 del 9 de julio en San Miguel de Tucumán.

Su postura no cerró la grieta. "Que le agregue estrofas a la canción de Néstor y Cristina", se escuchó a alguien que desconfía de la propuesta de "una nueva canción" hecha por el gobernador mientras recordaba que hubo unidad para garantizar el triunfo de Alberto Fernández pero que no alcanzó para hacer un buen gobierno.