Caputo con las Pymes: cómo hacer para ser más eficientes

El ministro de Economía, Luis Caputo, les pidió a las pymes "empezar a pensar en ser eficientes" y en invertir, y se comprometió con avanzar en una reforma laboral, "la más importante", y en la baja de impuestos como el de débitos y créditos.

En el congreso de Somos Pymes, el funcionario compartió el desarrollo del programa económico y se dirigió al sector que lo convocaba. Si bien puntualizó que el programa económico no trabaja sobre sectores específicos porque busca mejorar la competitividad para toda la actividad, les envió un mensaje a los empresarios.

"Hay que empezar a pensar en ser eficientes e invertir. Hace muchos años no se invierte y se piensa más en el negocio financiero y comercial que en las particularidades del sector", dijo el ministro.

Además, consideró que el cambio que proponen "no va a ser de un día para el otro, pero es el camino correcto, porque hay sobrada evidencia de que el otro modelo es el que no funciona, y es todo lo que hemos padecido durante décadas en Argentina".

El funcionario además repasó los cambios impulsados por el Gobierno que implican beneficios para el sector. Entre la larga lista que leyó, incluyó la baja de las tasas de interés de mora de ARCA, la suspensión de embargos, moratorias y planes de pago, la baja a las exportaciones de productos industriales, economías regionales, la apertura de nuevos mercados, la mejora en la importación temporaria y de insumos difundidos, el exporta simple y el VUCE, la baja del impuesto PAIS, entre otros.

En la misma línea, mencionó la posibilidad de avanzar en la baja de impuestos a raíz de la mejora de la situación fiscal del Estado nacional, entre los que mencionó al impuesto a los débitos y créditos.

También puso énfasis en la reforma laboral, "la más importante de todas las reformas". Al respecto, marcó: "El daño que está haciendo la actual estructura laboral es indignante, no podemos normalizar que la cantidad de empleadores no crezca desde 2007, ni que el empleo no crezca desde 2011.

En este mismo sentido, indicó que desde su cartera piensan "todo el tiempo la mejor forma de ayudarlos" y que sería "zonzo" no hacerlo, porque el 62% del empleo es pyme. "Sepan que los escuchamos", agregó Caputo.

"Estamos acá para servirlos a ustedes, venimos con el objetivo de transformar el país de forma tal que desde un emprendedor pymes y empresas grandes puedan desarrollarse más", dijo el ministro hacia el cierre de su exposición.

Misión del FMI

Está en el país desde el martes la misión del FMI que supervisa el desempeño del programa económico acordado en abril, y que tiene como punto de mayor tensión la meta de acumulación de reservas.

Si bien Caputo repasó los elogios del organismo y las declaraciones de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien le confesó que el FMI solo asistirá a países que hagan las cosas como Argentina, la meta de reservas al 13 de junio (fecha de corte establecida en el staff report ) no se cumplió.

Consultado ya fuera del escenario sobre la misión, el ministro reveló que no sabía si la misión había concluído, y que él no se había reunido con los técnicos del FMI, encabezados por el nepalés Bikas Joshi.