Gremios docentes rechazan nuevo salario "fijado" por el Gobierno y ratifican nuevo paro

Mientras se desarrollaba el primer paro docente de 2025, los gremios de la CGT y CTERA se reunieron en la Secretaría de Trabajo para participar del llamado del Gobierno nacional de Javier Milei a la mesa paritaria. El resultado fue a tono con la expectativa que no era magra entre los dirigentes sindicales según pudo constatar El Cronista por lo que la tensión podría escalar o no acorde a la decisión de la Casa Rosada de presentar una contrapropuesta a la oferta salarial que ya fue tildada de "insuficiente" en la cita en las oficinas de la avenida Alem.

El balance de la medida de fuerza fue dispar en las 13 provincias donde arrancaron las clases e incluso varía la evaluación de su impacto entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales. Los gremios, por caso, hablan de un acatamiento del 45 al 95% mientras que fuentes de los gobiernos provinciales relativizan el impacto, e incluso invierten la proporción en algunos casos.

El salario inicial para un docente sin antigüedad para una jornada simple que rige desde julio del año pasado se ubica en torno a los $420 mil y opera como ancla en algunos distritos. Pero en el Gobierno la línea que se bajó en 2024 es que las negociaciones son provinciales, no nacionales. Antes de ingresar a la reunión a las 15 en la sede Alem de la Secretaría de Trabajo, dirigentes gremiales con los que pudo dialogar El Cronista no se mostraban particularmente optimistas

" Aún si el Gobierno propusiera un incremento del 100%, el salario se ubicaría por debajo de la línea de pobreza, en torno a los $800 mil ", deslizó uno de los representantes de los gremios docentes ante la consulta de este medio. Así y todo, sostuvo que la intención era presionar no solo por un nuevo piso nacional sino también por el resto de los fondos educativos que fueron discontinuados el año pasado y que, incluso, no se contemplaban en el Presupuesto 2025 que el Gobierno puso en debate y luego congeló.

Si se lo contrasta con la última canasta básica del INDEC como punto de referencia, la línea de pobreza para una familia tipo de cuatro integrantes se ubica apenas por arriba del millón de pesos en el promedio nacional. Por lo que los gremios advierten que ningún salario inicial de jornada simple alcanza a cubrir una canasta básica de cuatro personas.

Extraoficialmente, circulaba entre fuentes gremiales un número de consenso que no debía descender por debajo de los $700 mil, como nuevo piso salarial. Sin embargo, la cifra que pusieron los representantes de Capital Humano sobre la mesa estuvo muy por debajo y lo presentaron, como en julio del año pasado, como un número cerrado, sin chances de discutirlo, informaron desde los gremios a este medio.

Durante la reunión con los gremios docentes, el Gobierno finalmente ofreció $500 mil como única cifra para 2025, sin chances de trazar una hoja de ruta que acercara con la cifra que ellos pretendían en varios tramos. Se trata, en rigor, de un aumento de $80 mil que no alcanza al 20%, frente al 70% mínimo que demandaban los representantes sindicales.

Tampoco hubo margen para poner en discusión otros pedidos formulados por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) así como CTERA referidos a inversión en infraestructura y programas de formación y capacitación además recursos nutricionales y la garantía de financiamiento para las escuelas técnicas que dicta el artículo 52 de la ley 26.058 equivalente al 0,2% del PBI.

"Los sindicatos docentes de la CGT a nivel nacional r echazamos la paupérrima propuesta salarial del Gobierno, repudiamos la pretensión de cerrar por decreto las negociaciones y confirmamos el paro nacional del 5 de marzo ", indicó Sergio Romeo, secretario general de UDA, al término de la cita. Aunque desde el Gobierno anunciaron que les enviarían el acta de la reunión para formalizar el cierre de la misma, los gremios les anticiparon la decisión de rechazarlo por "insuficiente".

Los cuatro gremios cegetistas ratificaron, mientras tanto, una segunda medida de fuerza para el miércoles 5 de marzo, cuando arrancarán las clases en el resto del país. Por ahora, CTERA no formará parte de esa segunda jornada de protesta en todo el país.

En un plenario de secretarios generales el jueves pasado, CTERA definió adherir a la medida de fuerza pero solo para la primera de las dos jornadas convocadas por sus pares de la CGT, para el lunes 24 de febrero . Y se comprometieron a realizar una Jornada Nacional de Protesta que incluya diversas acciones, desde concentraciones, radios abiertas y volanteadas hasta acciones de visualización para exigir por la Ley de Financiamiento Educativo, la restitución y actualización del FONID y los fondos de Conectividad, aumento de las Becas Progresar y las partidas para refuerzo nutricional.

" A pesar del diálogo, siempre abierto por las Secretarías de Educación y de Trabajo de esta cartera durante el verano y que evidenciaba indicios de entendimiento, los sindicalistas rechazaron la propuesta sostenida por las 24 jurisdicciones y mantuvieron un paro claramente político, ya que las paritarias son provinciales, mientras perjudican a millones de niños y sus familias", expresaron desde Capital Humano en un comunicado posterior.





Calendario escolar 2025: cuándo arrancan las clases por el paro

Tanto los sindicatos agrupados en la CGT como CTERA, que se mantienen en conversaciones entre ellos, convocaron a un paro en CABA y 12 provincias donde estaba previsto arrancar el ciclo el lunes 24 de febrero: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Formosa, Chubut, San Juan, San Luis y Mendoza.

Otras tres provincias iniciarán en los días siguientes: Neuquén, el martes 25 y Chaco y La Pampa, el miércoles 26. Y el resto del país tiene programado el primer día del calendario escolar recién el miércoles 5 de marzo.

Poco después de anunciarse el paro, desde Capital Humano convocaron a la mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado con la participación de los gremios docentes nacionales y el comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación con los ministros de cada provincia, y representantes de las escuelas privadas "con voz y sin voto".

Un detalle que destacan desde los gremios es que la decisión del Gobierno nacional de cancelar el año pasado el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador que permitía equiparar y mejorar los salarios base a nivel federal derivó en el escenario tan temido por sus dirigentes el año pasado. No todas las provincias pudieron compensar esa pérdida en los salarios.

En consecuencia, hoy no hay dos distritos donde se pague el mismo salario inicial a las y los docentes por lo que, en la práctica, se conformó un tablero dispar en el que algunos educadores ganan más que sus pares de otros lugares por las mismas tareas . Semejante desigualdad geográfica es lo que precisamente el Fonid y el Fondo Compensador aspiraron a corregir en los '90s.

En algunos se activaron paritarias locales que empujan hacia arriba los salarios en su territorio y desnivelan frente al resto, mientras que en otros no o aún están en curso. Tampoco todos parten hoy de un mismo salario base, por lo que las ofertas difieren. De ahí que tampoco fue igual la adhesión en los 13 distritos donde hoy se convocó el paro.

"Hoy, en la Ciudad, más de 350.000 alumnos de nivel inicial y primario vuelven a clases, miles de docentes en casi 2.000 escuelas ponen en marcha la herramienta más poderosa de libertad: la educación . Por eso, en la Ciudad, es prioridad real y es el área con el mayor presupuesto. Porque sabemos que no hay igualdad de oportunidades sin aprendizaje, ni futuro sin un sistema que valore el esfuerzo y el mérito", expresó por la mañana el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la inauguración del ciclo lectivo 2025.

En CABA, por caso, los gremios locales cerraron su paritaria la semana pasada. Firmaron un 5% adicional sobre la base del salario de enero 2025 a partir del 1 de febrero, llevando el salario inicial de las y los docentes de jornada simple a $704.017 (sin antigüedad) y $1.935.293 (máxima antigüedad). Desde la CGT hablaron de un paro que se sintió con más fuerza en los barrios del norte y el sur de la Ciudad.

En Córdoba, todavía sigue en curso la negociación salarial. Allí afirman que el acatamiento rondó un promedio del 48% -60% el ámbito público y 40% en el privado, indicaron fuentes de la gobernación a El Cronista- mientras que los gremios lo ubican muy por arriba, en torno al 80%

La misma situación se dio en San Luis y Entre Ríos donde los gremios cifraban el acatamiento en torno al 70 y el 90% respectivamente mientras que voceros de la Gobernación consultados por este medio aseveraban todo lo contrario, ubicándolo por la mitad o menos. En la provincia liderada por Rogelio Frigerio lo ubicaron en el 40%, con piso del 22% en algunos departamentos.

" Desde Buenos Aires no nos van a venir a marcar la cancha. (Roberto) Baradel no va a venir a decirle a la provincia cuando tenemos que parar las escuelas. Acá los santafesinos le dijeron que no al paro de Baradel y hoy después de 14 años las escuelas estuvieron abiertas ", dijo ante los medios el mandatario local, Maximiliano Pullaro. También negó que fueran a presentar una oferta distinta al resto de los estatales para las y los docentes.