Paritarias 2021: Comercio cobra en noviembre el último aumento del año, ¿cómo queda la escala salarial según la categoría?

Los empleados de comercio englobados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), cobrarán a partir de noviembre la última mejora salarial de este 2021 del 9%, lo que dejará un incremento anual 42%.



La mejora que incluyó un bono de $ 4000 a liquidarse en agosto, se mantendrá vigente hasta marzo de 2022, aunque tendrá una pauta de revisión en enero próximo.

¿Cuál es la escala salarial de empleados de comercio?

Con la suba del 9% de noviembre, las categorías de empleados de comercio serán:

Cuáles son las categorías de empleado de comercio

Maestranza y servicios Administrativos (incluye cajeros) Auxiliar Auxiliar especializado Ventas

Empleados de comercio, ¿cómo se paga la suba del 9% en el salario básico?





El monto que se otorgará este mes, no tendrá impacto sobre los adicionales mientras mantenga su condición de no remunerativo y, por tanto, no se aplicará ningún equivalente hasta su incorporación en el aumento. Tampoco computarán para el cálculo del sueldo anual complementario (aguinaldo).

Además no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los aumentos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.