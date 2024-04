Las señales de independencia de Villarruel y el plan Kicillof para el campo que quiso abortar Espert

La general de cuatro estrellas del Ejército de los Estados Unidos Laura Richardson no tenía prevista su visita al Senado de la Nación argentina. Fuera de agenda la invitó Victoria Villarruel. Los primeros diez minutos hubo tensión entre ellas hasta que una de las damas hizo un comentario gracioso y el hielo se rompió.



La Vicepresidenta no hace nada sin un objetivo. Esta vez buscó enviar una señal a través de una foto. Entre los obsequios con los que homenajeó a la jefa del Comando Sur incluyó un libro editado por el Ejército Argentino que en su tapa dura de color azul sólo tiene una imagen dorada de las Islas Malvinas. Villarruel tenía un solo ejemplar que cruzó con una delicada cinta celeste y blanca. Como es usual se prendió una escarapela en la solapa aunque el viernes, día en que recibió a la representante de Estados Unidos, no era una fecha patria.

La justificación fue sencilla. Richardson es una mujer de combate, Villarruel hija de un veterano de la guerra de 1982. " Malvinas: sentir la Patria ", incluye recreaciones fotográficas de distintas batallas que el artista Gonzalo Lauda realizó con motivo del 40° aniversario de la guerra en el archipiélago austral. Ese trabajo se publicó y difundió durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, un dato que no incomodó a la actual titular de la Cámara alta.

Invitamos al Senado de la Nación a la Comandante del Comando Sur, General Laura Richardson con quien conversamos de los asuntos en común de nuestra política hemisférica. Planificar una cooperación que se sostenga a futuro en el continente fue uno de los tópicos más relevantes. pic.twitter.com/xvk92gwfDv April 5, 2024

La audiencia tuvo lugar horas después de que Javier Milei hubiera viajado a Tierra del Fuego para anunciar una base naval en esa isla, integrada con Estados Unidos más con el interés de frenar los intereses chinos que en defensa de la soberanía de Malvinas. Milei volvió a exagerar su respaldo a las Fuerzas Armadas vestido con mameluco de la Marina al igual que el ministro de Defensa Luis Petri a quien algunos radicales querrían sancionar a través del Tribunal de Disciplina.

El embajador Marc Stanley, Javier Milei, la comandante Laura Richardson y el ministro Luis Petri

El Presidente hizo mucho más que ratificar su alineamiento con Estados Unidos: el acto oficial despertó fuerte polémica por la transmisión a medianoche en una cadena nacional en la que sonó el himno de los Estados Unidos. En el Congreso ya piden explicaciones por este hecho pero mucho más por la base austral.



A Villarruel le bastó su emoción en los actos de la semana, alguna lágrima, y un libro con la imagen de la isla Soledad y la Gran Malvina entre las manos de Richardson para viralizar su nacionalismo.

Agenda política para Villarruel

Hay otros dos datos que revelan su independencia. Mientras Karina Milei, 'El jefe', arma el partido de La Libertad Avanza, este fin de semana la Vice retomó su agenda de viajes políticos con una visita a Catamarca.

Apenas pisó suelo catamarqueño Villarruel hizo algo que no hace Milei: se reunió con el gobernador peronista Raúl Jalil que esta semana estuvo de reposo como uno más de los afectados por el dengue en el país, brote que obligó a aparecer públicamente al ministro de Salud, Mario Russo. A la Vice la invitó el obispo local para compartir la llamada bajada de la Virgen del Valle.

Villarruel viajó a Catamarca y retomó su agenda con gobernadores, en este caso el peronista Raúl Jalil

En segundo lugar y aunque sin alzar la voz, y si bien aceptó el pedido de Milei para retrotraer los salarios de los senadores al valor del 1 de enero, la titular de la Cámara alta no descontó los aumentos abonados en los dos meses previos.

Del otro lado del Palacio Legislativo hubo reproches, gritos y escándalo. Martín Menem sí había ordenado liquidar los sueldos de marzo descontando el porcentaje de los aumentos pagados en enero y febrero. Los diputados recibieron transferencias que van entre los $ 200.000 y los $ 900.000. La queja fue inmediata, dijeron que a futuro se puede anular un acto administrativo con otra resolución pero que no es legal que tengan que devolver un "derecho adquirido".

El celular de Hernán Lombardi, diputado del PRO, fue uno de los que estalló con llamados de legisladores que le pedían su intermediación. Finalmente la gestión Menem debió liquidar las dietas sin el descuento.

"Diputados y senadores cobran menos que un director", se quejan en el Congreso. Villarruel sigue convencida de que no se equivocó y del desequilibrio interno que provoca la decisión de Milei de no subir las dietas. Especial irritación causa en el Palacio que los haberes del Poder Ejecutivo dupliquen a los del Congreso. Hoy un diputado o un senador no alcanza los dos millones de pesos, cifra que superan un director parlamentario o un subsecretario de Estado.

El humor favorable a Milei

De todos modos nadie agita esa paritaria. Incluso en el peronismo coinciden en la lectura del humor social. Hasta Cristina Kirchner en el mensaje que envió a Martín Sabbatella y a los participantes de un congreso de Nuevo Encuentro cuestionando al Presidente también admitió la necesidad de autocrítica. Si no, no se entiende el apoyo a Milei en un contexto de caída del consumo, el retiro del Estado en áreas clave como la sanitaria, los miles de despidos y los tarifazos que se vienen.

Héctor Daer, del triunvirato de la CGT, anunció la movilización del 1 de mayo pero relativizó por ahora la convocatoria a un paro nacional. "Algunos tocan pito en sus provincias y después son más amables con el Gobierno", analizó sobre la falta de apoyo político en la previa a la reunión del Consejo Directivo de esta semana.

Daer no se equivoca. Esta semana el Gobierno celebró una reunión con nueve gobernadores y la vicejefa de gobierno de la Ciudad en la que hubo un principio de consenso para la Ley Bases y el Pacto de Mayo. Los de Juntos por el Cambio llegaron con una lista de reclamos pero dispuestos al diálogo. El jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos aprendieron del fracaso anterior y pidieron la lista de los votos a favor.

"A los correntinos no nos corren a guachazos" advirtió el radical Gustavo Valdés, uno de los más firmes en sus reclamos por recortes de partidas presupuestarias. A la salida se mostraron bien predispuestos. También algo desconfiados.

A los provinciales y a los peronistas ya no los tienen en cuenta en Casa Rosada. Milei le desconfía tanto a un Martín Llaryora de Córdoba como a Axel Kicillof que el miércoles compartió un zoom con sus pares de Unión por la Patria y los jefes de los bloques del Congreso. El bonaerense y algunos más tratan de que nadie se deje tentar por los cantos de sirenas de La Libertad Avanza.

Kicillof y la resistencia peronista

En Baradero Axel Kicillof anunció un paquete de medidas de seguridad para el sector agropecuario

Los peronistas resisten a Ley Bases y con menos fuerza rechazan la vuelta de Ganancias. También buscan consensuar con otros opositores un proyecto de nueva fórmula jubilatoria. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria tiene un borrador listo, pero abierto al diálogo. Intentan mejorar el empalme, establecer una fórmula a favor de los jubilados, definir si se incluye el bono en el piso y la prohibición del desdoblamiento del pago como hace este mes el gobierno nacional libertario.



Además buscan reactivar el debate sobre el DNU 70/2023, congelado después del rechazo que logró en el Senado de la Nación. Para este martes 9, Unión por la Patria convocó a un grupo de constitucionalistas con la idea de reflotar la discusión y torcer los planes del Gobierno.

En esa apuesta es clave el voto de la Coalición Cívica, de los radicales de Facundo Manes y los de Evolución que en el Senado representa Martín Lousteau (votó en contra) y en Diputados el porteño Emiliano Yacobitti que acaba de desafiar al vocero Manuel Adorni a un debate por streaming o arriba de un ring.

Kicillof teje en silencio en insistentes chats incluso con gobernadores de otras fuerzas políticas mientras varios intendentes bonaerenses lo protegen con ánimo presidencialista. Esta semana respiró aliviado ante la tibia convocatoria de un sector del campo que lideró la neolibertaria Florencia Arietto y en la que no hubo más de un centenar de personas.

Axel Kicillof supervisó el uso de tecnología para la seguridad del campo

Al llamado a la desobediencia fiscal de José Luis Espert -otro flamante libertario- y a la escasa convocatoria de la marcha en Azul, Kicillof le respondió con la difusión de una batería de medidas positivas. Ya desde su gobierno anterior el gobernador buscó despojarse del fantasma de la resolución 125 del gobierno de Cristina Kirchner.

Este año intensificó esa agenda con un plan de inversión para el sector agropecuario que incluye la incorporación de 250 nuevos agentes de la Policía Rural para 34 municipios; 10 drones para combatir los delitos del ámbito rural; 1.000 camionetas 4x4; el mejoramiento de 5000 km de caminos rurales; la creación de Centros Universitarios en 56 de los 130 municipios para promover el arraigo de los jóvenes; casas de la provincia para descentralizar trámites y servicios y $15.000 millones en créditos preferenciales del Banco Provincia para productores afectados por la sequía.

El anuncio del paquete para el campo lo hizo en Baradero, en una de las zonas más calientes durante la rebelión anticristinista que ahora, junto con Arietto, pide resucitar el senador entrerriano Alfredo De Angeli, protagonista de aquellos tiempos en los que el kirchnerismo inició su caída política.



En ese marco Kicillof aseguró que los productores pagan más impuestos nacionales que bonaerenses, que si alguien paga por encima de la inflación, los escuchará, pero que "en muy pocos casos observamos que haya que pagar en esas cuotas más de $10.000 o $20.000, mientras que un OFF en internet sale $40.000, en referencia a la especulación que generó la falta de repelente. Fue un boomerang para la Nación que respondió eliminando un trámite de ANMAT para facilitar compras de repelente en el exterior.