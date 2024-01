Obra pública: el Gobierno les pide a dos grandes empresas que bajen sus precios

El Gobierno, a través de Energía Argentina (Enarsa), les pidió a las constructoras Techint y Sacde que bajaran sus precios antes de avanzar en la adjudicación de un tramo de la reversión del Gasoducto Norte , la obra pública que será vital para sustituir importaciones de gas natural de Bolivia en este invierno.

La reversión es central para abastecer a siete provincias del norte de la Argentina (Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy) con gas de producción local en lugar del que se compra a Bolivia, que a partir de agosto de este año ya no puede garantizar inyección en condiciones firmes -no interrumpibles-. La inversión total prevista a mediados del año pasado era de 713 millones de dólares , de los cuales el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) prestó u$s 540 millones; mientras que para el resto se usarán fondos públicos provenientes de las exportaciones de energía eléctrica entre 2022 y 2023.

La obra está dividida en tres renglones. En todos los casos, las ofertas más económicas fueron las de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Techint y Sacde , que ya construyeron el año pasado buena parte de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta.

Los dueños del Inter Miami quieren poner un pie en la obra pública de la Argentina

Sin embargo, en el renglón 1 todas las ofertas excedían el presupuesto o no calificaban técnicamente -como el caso de Pumpco, la constructora de los dueños del Inter Miami, el equipo donde juega Leo Messi-; mientras que en el renglón 3 las ofertas de la UTE y de BTU también estaban por encima del presupuesto oficial.

La obra pública más importante del año

En concreto, el reciente pedido de Enarsa a Techint y Sacde fue para que bajaran los precios de su oferta de $ 62.656,4 millones más IVA, que resultó un 6,94% más alta que el presupuesto actualizado, de manera de poder avanzar con la adjudicación de los primeros 50 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal entre Tío Pujio y La Carlota, en la provincia de Córdoba.

A fines del año pasado, Enarsa recomendó adjudicar a Techint y Sacde el renglón 2 por $ 57.055,1 millones para construir desde el kilómetro 50 al 100 del Gasoducto de Integración Federal.

Techint y Sacde se quedarían con la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, en la provincia de Córdoba

Mientras tanto, se va a relicitar el renglón 1, que comprende los últimos 22 kilómetros de ese nuevo gasoducto, el tendido de dos loops paralelos al Gasoducto Norte de 62 kilómetros de extensión y la reversión de cuatro plantas compresoras existentes en Córdoba, Santiago del Estero y Salta.

La presión de Paolo Rocca, el dueño de Techint que financió la campaña de Javier Milei y colocó a buena parte de sus ejecutivos en áreas del Gobierno como la Jefatura de Gabinete e YPF, fue fundamental para torcer la idea del libertario de cancelar toda obra pública porque "no hay plata".