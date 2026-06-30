El personal de casas particulares tendrá un nuevo aumento salarial a partir de julio de 2026. De acuerdo con la Resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el incremento para ese mes será del 1,4% acumulativo sobre los valores vigentes en junio.

La medida forma parte de un esquema de subas mensuales que la Comisión había establecido para el período abril-julio de 2026. Este se aplicó de manera escalonada: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y ahora 1,4% en julio.

Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios con la suma no remunerativa

Julio trae además otra novedad para el sector: ese mes se incorpora al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa que había sido acordada para marzo de 2026.

La primera mitad ya se había sumado a los básicos en abril, mientras que la segunda parte —pendiente hasta ahora— pasa a integrar la remuneración a partir de julio.

Los montos que se incorporan son los siguientes:

Hasta 12 horas semanales: $ 4000

Entre 12 y 16 horas semanales: $ 5750

16 horas semanales o más: $ 10.000

Las mejoras en los derechos laborales de las empleadas domésticas en Colombia en 2025 (foto: archivo).

Categorías y modalidades

La escala salarial de los empleados del servicio doméstico se organiza en cinco categorías, según la tarea desempeñada:

Primera categoría (supervisores/as): a cargo de la coordinación y el control de tareas realizadas por dos o más personas.

Segunda categoría (personal para tareas específicas): cocineros/as contratados en forma exclusiva, u otras tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Tercera categoría (caseros): cuidado general y preservación de una vivienda donde el trabajador habita en relación con el contrato laboral.

Cuarta categoría (asistencia y cuidado de personas): comprende el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad o enfermedad.

Quinta categoría (tareas generales): incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina, entre otras tareas típicas del hogar.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en julio de 2026

La última paritaria signó 4 aumentos y distintos bonos que se incorporarán al salario bajo el siguiente esquema:

Una suba del 1,8% correspondiente a abril de 2026

Un ajuste del 1,6% para el mes de mayo

Un 1,5% en junio

Un alza del 1,4% para los haberes de julio.

La nueva escala salarial para julio