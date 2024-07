La explosiva definición de Juan Carlos De Pablo sobre los asesores de Milei: "Son como..."

El economista Juan Carlos De Pablo cuestionó la existencia del consejo de asesores presidenciales y destacó la necesidad de discreción y confidencialidad en las funciones de asesoramiento, criticando la tendencia de algunos a hacer declaraciones públicas.



En una reciente entrevista con Radio El Observador, De Pablo fue consultado sobre la controversia generada por las declaraciones de algunos consejeros como las recientes de Teddy Karagozian sobre el dólar . "Cuando vos sos asesor del presidente, no podés hablar en público", explicó el economista, mencionando que deben mantener sus consejos en el ámbito privado.

Javier Milei

De Pablo explicó que la función de asesorar al presidente requiere un alto nivel de confidencialidad y una clara separación de intereses. "Si el presidente te dice algo confidencial, no podés revelarlo a nadie, lo cual es incompatible con dirigir una consultora", afirmó.



"Según mi experiencia histórica, la verdad es que los consejos no sirven para nada. La política económica prácticamente no es tan dramática, tan tensa. Solo metido 24 horas ahí tenés alguna idea en un clima desesperante, traumático, o algo así. A mí me gusta decir, son solteros hablando de problemas matrimoniales", sentenció De Pablo.

Al discutir la situación económica de los emprendedores durante la entrevista, el economista indicó que desde abril la economía mostró signos de recuperación . No obstante, enfatizó que "la realidad económica es muy heterogénea".

¿Se viene una devaluación? El análisis de Juan Carlos De Pablo

Además, Majul le consultó sobre la reciente denuncia de Milei sobre supuestos ataques al peso. "Si se toman todas las decisiones, no va a haber salto devalutorio. Y si hay, te jodés. Pero si vos partís de la base de que va a haber y no hay, también te jodés", mencionó De Pablo.