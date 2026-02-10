La justicia chaqueña dictó este martes las sentencias definitivas contra los responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años asesinada hace casi tres años en Resistencia. César Sena, expareja de la víctima, recibió la pena máxima tras ser declarado autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña —ambos punteros políticos de la zona—, fueron condenados como partícipes primarios del mismo crimen. Los tres cumplirán prisión perpetua, según el veredicto que fue leído en una audiencia virtual encabezada por la jueza Dolly Fernández. El resto de los imputados recibió condenas por encubrimiento: Gustavo Obregón fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Fabiana González recibió cinco años efectivos por el mismo delito. Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento simple, obtuvo dos años y diez meses de prisión en suspenso, con estrictas pautas de conducta que incluyen fijar residencia, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. Cecilia Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023. Según determinó la fiscalía, fue asesinada entre las 12:16 y las 13:01 de ese día en la habitación de una vivienda familiar ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400, en Resistencia. La investigación logró reconstruir los movimientos mediante cámaras de seguridad, registros de antenas de celular y testimonios. Cecilia llegó a la casa a las 9:15, engañada con la promesa de construir una nueva vida en Ushuaia. César Sena ingresó a las 11:41, y sus padres lo hicieron a las 12:16. A las 13:01, el hijo del matrimonio salió solo, llevando consigo el celular de Cecilia —un dato que resultó clave para los investigadores, quienes concluyeron que para entonces la víctima ya había sido asesinada. Del colchón secuestrado en la habitación del medio de la casa se hallaron manchas de sangre que dieron positivo para sangre humana. Los fiscales establecieron que el móvil del crimen habría sido económico, aunque también influyó el rechazo de la familia Sena hacia la relación de Cecilia con César. A finales de noviembre del año pasado, un jurado popular había declarado culpable por unanimidad a César Sena y como partícipes necesarios a sus padres. La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad inmediatamente después de la audiencia. El caso generó gran conmoción en la provincia del Chaco y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en el país.