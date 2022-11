Murió Hebe de Bonafini: sus frases más recordadas y polémicas

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien falleció hoy a los 93 años, era una persona sin pelos en la lengua, que regó su trayectoria política con frases, la mayoría de las veces polémicas, que tuvieron mucha repercusión.

A continuación, algunas de las más resonantes:

"Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, un ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas. No me interesaban." (Hebe de Bonafini Hebe de Bonafini en octubre de 1982, en una iglesia de Legazpi, Madrid)

"Yo sentí que había muchos pueblos en ese momento que eran felices y sentí que la sangre de tantos en ese momento era vengada." (Hebe de Bonafini Sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York)

"Verbitsky es un sirviente de Estados Unidos. Recibe un sueldo de la Fundación Ford y, además de ser judío, es totalmente pronorteamericano."

"Uribe es una mierda y un gran hijo de puta." (Hebe de Bonafini sobre el presidente colombiano Álvaro Uribe)

"Son golpistas. Lo que hicieron es golpismo, golpismo puro, con muchas ganas; no se pintaron la cara [en referencia a los carapintadas], pero ganas no les faltan. [...] No sé de campo, pero sé de hambre. No sé de campo, pero sé de atorrantes como los radicales que hicieron Obediencia Debida y Punto Final y ya están como locos porque los estamos condenando. No sé de campo, pero sé de estos tipos que son de lo más maleducados y atrevidos, que se burlan de todos. Ellos son nuestros enemigos. Ellos fueron los responsables de la muerte de nuestros hijos, de la desaparición, de las torturas, de todo. Ellos siempre estuvieron adelante de los golpes." (Hebe sobre las manifestaciones de la mesa de enlace)

Tenemos que copiarnos de los curas, que te agarran de chiquito y te dan un catecismo: pa, pa, pa, pa, y a los cuatro años ya estás pelotudo."



"El gobierno se tiene que apoderar de los medios de comunicación. Tenemos que poner gente nuestra"

"Acá tiene que haber un paro general de tres días. Hay que dejar de lado a los gordos, caguémonos en los gordos y hagamos un paro de tres días. Que no haya nada: ni agua, comida, transporte, nada."

"Las Madres preparamos un juicio ético y político contra los jueces. El pueblo que esté en la plaza va a absolver o condenar a estos tipos."

"Hay que urbanizar las villas. El Ejército tiene todo, los hombres, el material, las máquinas, y lo tienen que poner al servicio del pueblo. A mí me parece bien."

"La acusación contra Milani fue inventada por Lanata y una madre de Plaza de Mayo para arruinarlo"

"Estela de Carlotto firmo un convenio con Vidal, una asesina, una mujer que esta matando de hambre a un monton de gente, que lleva comida a los comedores podrida, yo no se la verdad que cabeza tienen para negociar con ella, para nosotros el gobierno completo, no hay ninguno que se salve, son nuestros enemigos y como tales los vamos a tratar. Las madres no somos mas un organismo de derechos humanos, porque hay muchos vendidos, somos una organizacion politica, ahora si con partido, nuestro partido es el kirchnerismo, somos de Cristina. Ella negocio con quienes mataron a sus hijos. Negociar con el enemigo es lo peor que puede hacer una persona, yo crei que Estela era una persona digna, pero ahora creo que es una traidora" (Hebe de Bonafini el 24 de marzo de 2017)

"Hoy estamos en la puerta; el día que nos hartemos vamos a entrar y veremos qué pasa. A ver si estos señores se ponen las pelotas para hacer lo que tienen que hacer." (Hebe de Bonafini 3 de enero del 2013)

"El Parlamento era nada más que un nido de ratas. Hoy se volvió a abrir y ahí están desde las 10 de la mañana, las ratas con las víboras." (Hebe de Bonafini Contra el Congreso Nacional, el 15 de septiembre del 2011)

"Los Schoklender son unos estafadores y traidores." (Hebe de Bonafini 7 de junio del 2011)

"Los jueces de la Corte son unos turros que reciben plata por fallar. Hay que luchar contra los Magnetto que nos robaron los nietos y nos quieren seguir robando" (Hebe de Bonafini Contra la Corte Suprema de Justicia, el 4 de septiembre del 2010.)