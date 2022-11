Murió Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, falleció hoy a los 93 años, informaron fuentes cercanas a la referente de los derechos humanos.

Bonafini había sido dada de alta el 13 de octubre, después de haber estado internada tres días en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata para realizarse controles médicos.



La vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar a la noticia y brindar su homenaje:

"Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional... no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre", dijo la exmandataria en un tuit.

La ligazón que establecieron ambas, luego de la adhesión de la dirigente a las gestiones kirchneristas desde 2003, lucía indestructible. De hecho, en una de sus últimas apariciones públicas, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo salió en defensa de CFK contra la Corte Suprema.

"Necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. No sólo perdonan a los que quisieron matar a Cristina. Vienen perdonando desde antes, a los asesinos de nuestras hijas e hijos", remarcó Bonafini durante la marcha N°2326 de las Madres en la Plaza de Mayo.

Ese había sido el primer jueves, el del 10 de noviembre pasado, que Bonafini estuvo presente en la plaza luego de los problemas de salud que la llevaron a la internación.

"Los médicos me dejaron venir porque saben que también es parte de mi salud, necesito la plaza para cuidarme, los necesito a ustedes para mejorarme", dijo la dirigente y recordó que "los compañeros que tomaron esta plaza hace tantos años daban la vida por (Juan Domingo) Perón".

Quién fue Hebe de Bonafini

Hebe María Pastor de Bonafini nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, el 4 de diciembre de 1928.

Hebe de Bonafini era una ama de casa que cursó solo la escuela primaria. Se casó el 29 de diciembre de 1942, a los 14 años, con Humberto Alfredo Bonafini, con quien tuvo tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra.2

El 8 de febrero de 1977, su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido, en La Plata y, el 6 de diciembre, ocurrió lo mismo con su otro hijo varón, Raúl Alfredo, en Berazategui. El 25 de mayo de 1978 desaparecería también su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.

"Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, un ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas. No me interesaban. La cuestión económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas, indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran; el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían igual anhelo que el mío, me han puesto en un mundo nuevo, me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber. Ahora me voy dando cuenta que todas esas cosas de las que mucha gente todavía no se preocupa son importantísimas, porque de ellas depende el destino de un país entero; la felicidad o la desgracia de muchísimas familias", declaró Hebe en 1982, cuando iba de a poco haciéndose conocida.