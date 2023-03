Mujeres de la Democracia: distinguieron a Graciela Fernández Meijide

Cuando se cumplen 40 años de democracia en Argentina la organización Iniciativa Pollera Pantalón entregó los premios Mujeres por Más a cinco "destacadas representantes del protagonismo femenino en la permanente construcción de una sociedad de iguales, de equidad y de desarrollo social, que en definitiva es la permanente construcción de la Democracia", informó la entidad en un comunicado.



En este contexto, el premio a la trayectoria correspondió a Graciela Fernández Meijide, dirigente política y de los derechos humanos, madre de un desaparecido.

"Graciela Fernández Meijide representa la lucha, el coraje, y la humanidad por sobre todas las cosas. Ella no fue una luchadora incansable hasta hoy desde el resentimiento, ella habla de felicidad, futuro y vida. Porque la vida le tiene que ganar siempre a la muerte", remarcó la presidenta y fundadora la Iniciativa Pollera Pantalón, Fabiana Ricagno.

Los más de 300 invitados presentes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) ovacionaron a Fernández Meijide, quien no pudo estar presente debido a que su estado de salud no se lo permitió.

"Antes de empezar este evento dije que este no era un acto de género tradicional, sino que convocábamos a hombres y mujeres de la Argentina para conocer que pensábamos, donde estábamos plantadas en este 2023 y qué estábamos celebrando", destacó Ricagno al iniciar su discurso. Además, enfatizó a los medios presentes que "no hay casualidades en la vida, es todo causal. Hay mucha gente que tiene ganas de sacudir el árbol, entonces pensé en hablar de la suma de las historias de las personas que hay en este lugar y, verdaderamente, no conozco una mujer que haya logrado sus objetivos en la vida porque otro la haya empoderado. Hemos recibido producto de un gran esfuerzo que de repente alguien nos mirara, pero nadie nos regaló nada. Nadie nos empodera, porque el poder está en nosotras".

Premio a las constructoras de Democracia

Este año el jurado seleccionador de las ganadoras del Premio Mujeres por Más estuvo integrado por el escritor y humorista Alejandro Borensztein; la periodista Deborah Plager; el director del CBC de la UBA, Jorge Ferronato; la directora de servicios y tecnología del grupo Sancor Seguros, Clorinda Mantaras; y Blanca Treviño, presidenta y directora ejecutiva de Softtek, la empresa mexicana proveedora independiente de servicios de TI más grande de Latinoamérica.

Las categorías del premio que son Educación, Formación Ciudadana, Innovación y Coyuntura, fueron pensadas para reconocer a mujeres que transforman la realidad abriendo nuevas oportunidades de crecimiento a partir de su protagonismo en esas áreas clave.

En la categoría "Educación", la premiada fue la hermana María Alcira Garcia Reynoso, responsable del Centro Comunitario Jesús María, ubicado en la zona de las Tres Isletas, en la entrada de El Impenetrable chaqueño. Su labor comenzó en 1999 y realizó un trabajo social que se tradujo en la reducción de la desnutrición infantil, la deserción escolar y la violencia.

En la categoría "Formación ciudadana", la reconocida por sus méritos fue Delfina Irazusta, fundadora de RIL (Red de Innovación Local), una organización que ayuda a los equipos de distintos niveles de gobierno a convertirse en líderes de desarrollo de sus comunidades a través de la mejora de su capacidad de gestión, la construcción de redes de colaboración y la promoción de políticas públicas innovadoras.

Para la categoría de "Innovación", la premiada fue Florencia Nicolet, de SenioriTty. Ella es la cabeza de un grupo de unas 10 personas que buscan darle una segunda oportunidad a los mayores de 40 años, mediante la reinserción en el mercado laboral. Nicolet formó parte de la creación del primer Programa de Reconversión Laboral a la industria de las Tecnologías de la Información, para mayores de 40 años.

Por último, la categoría "Coyuntura" fue para el grupo de emprendedoras mendocinas del Valle de Uco, "Mujeres de la Viña". Se trata de una organización que combina la producción artesanal de vino, el cuidado de las vides de la zona y las historias de vida de cada una de las mujeres que la integran. María Elena Salomón recibió la estatuilla en representación de las 21 mujeres que la conforman.