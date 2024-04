Monotributo, proyecto original vs. nueva Ley Bases: las diferencias más importantes de escalas y cuotas

La nueva versión de la "Ley Bases...", que envió el Gobierno el martes a última hora, contempla cambios en el capítulo fiscal, entre ellos para el Régimen de Simplificado para Pequeños Contribuyentes . ¿Cómo quedarías las escalas y cuotas? ¿Qué diferencia tiene con los montos del primer proyecto?

Al igual que cuando se presentó en enero junto con el proyecto para la creación del impuesto a los Ingresos Personales (reversión de Ganancias), el Gobierno busca que aumentar los montos, pero en una mayor magnitud que en diciembre en términos nominales .

En caso de aprobarse, la categoría más baja, A, tendrá un monto de facturación anual de $ 6.450.000 (versus $ 2.108.288,01 actual y $ 5.000.000, diciembre); B, $ 9.450.000 (vs. $ 3.133.941,63 y $ 8.000.000, respectivamente); C, $ 13.250.000 (vs. $ 4.387.518,23 y $ 11.500.000); D, de $ 16.450.000 (vs. $ 5.449.094,55 y $ 15.500.000); E, $ 19.350.000 (vs. $ 6.416.528,72 y $ 19.750.000).

Para las siguientes, no se modificaron los montos respecto al proyecto de diciembre. Así, para F quedaría en $ 24.250.000 (vs. $ 8.020.660,9); G, $ 29.000.000 (vs. $ 9.624.793,05). Pero si para la H, $ 44.000.000 (vs. $ 11.916.410,45, actual y $35.000.000, diciembre).

Mientras que para las tres más altas los montos ascenderían a: $ 49.250.000 para la categoría I (vs. $ 13.337.213,22, actual y $ 45.000.000, diciembre); $ 56.400.000, J (vs. $ 15.285.088,04 y $ 56.000.000 respectivamente); y $ 68.000.000 (vs. $ 16.957.968,71 y $ 68.000.000).

Una de las novedades, que se busca a partir de la tabla del artículo 87 , es la eliminación de la exclusividad de las últimas tres categorías para la venta de cosas muebles y se les habilita también a ser prestados de servicios.

En cuanto a los aportes al régimen jubilatorio, a la obra social y el impuesto integrado, los valores también se incrementan. Pero con una novedad sobre este último, para las categorías A y B, se elimina las excepciones de ingresarlo (Ley 27.676).

Así, para la categoría A, el monto de este por "Locación y prestación de servicios" y "Venta de cosas muebles" será de $ 3.000 (vs. $ 1.047,86, actual, y $3.900, diciembre). Mientras que para la B de $ 5.700 (vs. $ 2.018,89 y $ 6.500).

A partir de la categoría C cambia para cada uno por "Locación y prestación de servicios", $ 9.800 (vs. $ 3.452,09, actual y $ 12.000, diciembre) y "Venta de cosas muebles", $ 9.000 (vs. $ 3.900 y $ 10.800, respectivamente).

De D, por "Locación y prestación de servicios" a $ 16.000 (vs. $ 5.671,23, actual y $ 20.000, diciembre) y "Venta de cosas muebles", $ 14.900 (vs. $ 5.239,75 y $ 17.500); E, $ 30.000 (vs. $ 10.787,67 y $ 33.000) y $ 23.800 (vs. $ 8.368,13 y $ 29.700), respectivamente.

F, $ 42.200 (vs. $ 14.840,88, actual y $ 50.000, diciembre) y $ 31.000 (vs. $ 10.926,38 y $ 42.000), respectivamente; G, $ 76.800 (vs. $ 18.878,58 y $ 72.500) y $ 38.400 (vs. $ 13.623,24 y $ 65.500); y H, $ 220.000 (vs. $ 43.150,91 y $ 146.000) y $ 110.000 (vs. $ 33.442,08 y $ 131.500).

Y para las últimas tres categorías, si se habilita la "Locación y prestación de Servicios", para la I sería de $ 437.500 y $ 175.000 "Venta de cosas muebles" (vs. $ 53.938,71, actual y $ 187.500, diciembre); J, $ 525.000 y $ 210.000 (vs. $ 63.385,73 y $ 260.000) respectivamente; y K. $ 735.000 y $ 245.000 (vs. $ 72.817,31 y $ 340.000), respectivamente.

Respecto a los aportes con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por medio del artículo 90, se busca que sea de $9.800 (vs. $ 4.623,27, actual) para la categoría A. El cual se incremente un 10% para las sucesivas hasta la F, inclusive. Y un 40% para las siguientes, de la categoría inmediatamente inferior.

A su vez, los aportes al Sistema Nacional de Seguridad Social (SNSS) empezarían en $ 13.800 (vs. $ 6.457,26, actual) para la categoría A, y cuando llegarían a la D se incrementarían en $ 16.400; E, $ 20.000; F, $ 23.000; G, $ 24.800, H, $ 29.800; I, $ 36.800; J, $ 41.300; y K, $ 47.200.