Mini RIGI: Los pedidos de las pymes a Luis Caputo para que no fracase y la proyección de inversión

En medio de un clima tenso entre el Gobierno y el sector industrial por las medidas que facilitan la apertura de importaciones, el Gobierno presentó un proyecto de ley enfocado a las pymes, sin embargo, aunque existe una proyección de inversión de más de u$s 7800 millones ,las pequeñas industrias piden mejorar la competitividad .

En ese sentido, luego de desglosar los principales puntos del proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo que anunció el Secretario de Industria, Juan Pazo, en la última convención de la Unión Industrial Argentina (UIA), las pequeñas empresas aseguran que no es suficiente para "nivelar la cancha".

Entre los beneficios impositivos para las pymes, se destaca la desgravación de derechos de exportación para bienes industriales y devolución anticipada de IVA para inversiones que superen el umbral de los u$s 150.000 en el caso de las empresas micro; u$s 600.000 en las pequeñas y entre u$s 3,5 millones en y u$s 30 millones en las de menor envergadura.

Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), destacó la importancia de "impulsar la inversión en sectores clave de la economía, especialmente en el primario, donde hasta la fecha se han registrado intenciones de inversión por un total de u$s 7.820 millones", aunque alertó que "para que tenga éxito, antes, es necesario poner en marcha un plan de competitividad para la producción".

"Este mecanismo es un buen inicio, pero resulta insuficiente en términos de valor agregado de la producción, ya que no aborda de manera integral los desafíos estructurales que enfrenta la economía argentina" dijo Rosato.

En ese sentido, el industrial pyme, apuntó al precio de la energía y dijo que es necesario que "esté en niveles internacionales y no como en la actualidad que es entre tres y cuatro veces más caro".

Además, destacó que el sector requiere que "los impuestos bajen tan rápido como suben los beneficios para las importaciones de productos terminados".

"Si bien el RIGI es un paso en la dirección correcta, por sí solo no será suficiente para mejorar la competitividad de la economía argentina. Es urgente que el país adopte una agenda económica más amplia y estratégica", sostuvo Rosato.

L a entidad envió una solicitud de audiencia al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario Coordinador de la Producción, Juan Pazo, con el objetivo de plantear "una agenda económica integral".

En tanto, fuentes cercanas al Palacio de Hacienda, aseguran que el proyecto de ley "es consecuencia de decenas de reuniones durante todo el año" por eso buscarán que la discusión se de en el Congreso y no en los despachos oficiales.

Mal desempeño

Como consecuencia, desde IPA alertaron que la Argentina ocupa actualmente el puesto 66 en el Ranking de Competitividad Global (WCR) 2024, elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) de Suiza.

Entre los 67 países analizados, tras descender 3 posiciones respecto al año anterior, la Argentina se coloca sólo encima de Venezuela en el indicador que evalúa el desempeño económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia empresarial y la infraestructura.