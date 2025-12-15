El presidente Javier Milei se encontrará con su par electo de Chile, José Manuel Kast, tras el contundente triunfo del dirigente trasandino en el balotaje de ayer. El líder libertario lo había felicitado en redes sociales ayer por la noche y ahora ambos referentes se reunirán mañana al mediodía en Casa Rosada, acorde a la agenda que se trabaja.

A través de su cuenta de X, el Presidente calificó de “aplastante” el triunfo de su “amigo”, el líder del Partido Republicano. “Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI…!!!”, celebró.

Fuentes del Gobierno confirmaron a El Cronista que también el canciller Pablo Quirno formará parte de la recepción formal. El futuro presidente de Chile tomará posesión del cargo recién el 11 de marzo del próximo año. Kast había viajado a la Argentina como parte de los invitados extranjeros cuando Milei accedió al poder en diciembre de 2023.

Desde la cuenta de la Cancillería, se emitió un comunicado en el que afirmó que la Argentina “augura al nuevo Presidente el mayor de los éxitos en su gestión” y manifiesta su voluntad de “trabajar conjuntamente” con los países socios de la región “en la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”.

“El Gobierno de la República Argentina transmite su disposición para comenzar a dialogar con las nuevas autoridades en materias prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía”, detallaron.

EN DESARROLLO