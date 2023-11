Milei reveló sus planes ante el círculo rojo y su equipo expuso una fractura interna

El candidato presidencial Javier Milei se presentó esta tarde en el foro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) , que engloba a los principales empresarios de diversos rubros. A solo días del balotaje fue su último encuentro con representantes del mundo empresarial para dar a conocer sus ideas económicas.

Allí brindó un breve discurso que precedió a un extenso segmento en el que, entrevistado por el director de consejo y vicepresidente de la Sociedad Rural (SRA), Marcos Pereda, profundizó sobre los principales conceptos de un eventual gobierno suyo, tales como el nulo diálogo con países como Brasil y China, así como el fuerte recorte del gasto que hará al comienzo de su mandato.

Emplazado en el lujoso Hotel Alvear, el evento contó con la presencia de los principales directores y titulares de compañías y cámaras empresariales. Tal vez, la más resonante fue la de Eduardo Eurnekian (Corporación América), quien fue empleador de la principal cúpula de La Libertad Avanza, el mismo Milei, el eventual ministro del Interior, Guillermo Francos y el eventual jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Abordado por los periodistas, lanzó, quizá, la frase más resonante de todo el evento: "Tengo 3700 empleados en mi empresa y uno salió fallado". La relación entre el dueño de Aeropuerto Argentina 2000 y el economista no goza de la misma vitalidad que antes. Aun así, fueron varios los integrantes del equipo de campaña que se acercaron al empresario a lo largo del evento: con Francos se lanzaron miradas cómplices y Karina Milei mantuvo una breve charla en el salón comedor del Alvear, en donde comían cientos de empresarios a la espera del candidato libertario .

Milei llegó acompañado de su hermana -y jefa de campaña- media hora después de la hora a la que se había planificado el evento. Quienes habían llegado antes en representación de La Libertad Avanza fueron el mismo Francos, el excandidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, y el eventual ministro de Infraestructura del gobierno mileista, Guillermo Ferraro.

Este último es quien además está a cargo de la campaña de fiscalización del espacio, acaso la tarea más importante dentro de las asignaciones que hay en la alianza partidaria. Reacio al diálogo con los medios, el encargado de mediar con los cronistas fue el eventual ministro del Interior, quien remarcó que todavía se encuentran trabajando para poder articular correctamente con referentes y partidarios afines a Mauricio Macri.

En las últimas horas, surgieron rumores de una supuesta ruptura de la alianza que Milei y el expresidente rubricaron en los días posteriores a las elecciones generales . Desde la misma campaña libertaria lo desmienten: incluso, referentes del PRO como Cristian Ritondo y Néstor Grindetti continúan planificando reuniones con alfiles de LLA para afilar la fiscalización en territorio bonaerense.

Ayer, Ferraro y el armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja estuvieron presentes en un evento organizado por Patricia Bullrich y sus referentes políticos en ese distrito, para oficializar y pedir el cuidado del voto de Milei. La ausencia más notoria fue la del armador Carlos Kikuchi, quien quedó oficialmente marginado de la toma de decisiones de la mesa chica de Milei tras ser acusado de realizar tratos con figuras ajenas a La Libertad Avanza .

Javier Milei en CICyP. (NA)

"¿Kikuchi?, es senador provincial electo y tiene las responsabilidades de su cargo electivo" , se limitó a decir Francos hoy al ser consultado por la ausencia de ese dirigente en el Alvear, quien además remarcó que están en la búsqueda de llegar al fiscal por mesa en todo el país.



Milei realizó su típico discurso de campaña: afirmó las virtudes del "modelo de la libertad" en contraposición a los indicadores socioeconómicos que evidencia la Argentina actualmente. " El verdadero salto al vacío es seguir haciendo estas cosas ", afirmó, apuntando además contra el status quo ante un público que, entre sus filas, tiene a empresarios con décadas de relacionamiento con la clase política y los respectivos oficialismos.

Las principales dos definiciones que lanzó fue la reiteración del ajuste fiscal y la falta de relaciones bilaterales que distinguirá a su política exterior en caso de ser Presidente. "Yo no voy a ser aliado de los comunistas. No quiero estar alineado con los que no representan la democracia liberal", dijo en relación a los dos principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China, declaración que contó con un tibio aplauso del público empresarial.

Sin embargo, también llamó la atención la omisión que hizo de su propuesta de dolarización y del cierre del Banco Central en preguntas vinculadas a su propuesta económica y financiera. "Nuestra propuesta sigue más que firme", buscó ahuyentar posibles rumores de una fuente de primera línea del espacio.

La sensación en el empresariado

A pesar de las incontables alusiones peyorativas que hace de su entidad, el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, se hizo presente en el evento y reveló que mantuvo y mantiene diálogo constante con los embajadores de LLA, en particular, el vocero para aquel sector, Guillermo Ferraro, quien por su pasado en KPMG Argentina mantiene buen vínculo con el rubro .

Consultado acerca de su visión sobre la política libertaria, Weiss declaró que "ellos están diseñando leyes para atraer capital privado en Argentina". "Esta legislación tiene que blindar al inversor privado para que el capital externo tenga ganas de venir. Las reformas que propone Milei son viables, aunque en lo personal no estoy de acuerdo con la dolarización", añadió, para afirmar que los capitales que podrían atraerse con el cambio de normas son "significativos" .

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, comentó que su vínculo directo en las filas libertarias es el jefe de equipos técnicos, Nicolás Posse. " Hemos mantenido reuniones y le entregamos el libro blanco de la Unión Industrial, hemos aclarado puntos al respecto ", contó. Si bien no aclaró una posición sobre uno de los candidatos, en la entidad recuerdan la declinación que el Milei les hizo para realizar una reunión por estos días .