Milei redobla la apuesta contra Brasil y Bolivia: "Perfecto dinosaurio idiota"

El presidente argentino Javier Milei redobló la apuesta contra el Gobierno de Bolivia, afirmando que mintió sobre el intento de golpe de Estado militar ocurrido la semana pasada. A través de un mensaje en su cuenta de X, Milei calificó el evento como un "autogolpe" orquestado por el presidente boliviano Luis Arce y criticó duramente a quienes cuestionan su política internacional.

En su publicación titulada "El perfecto dinosaurio idiota", Milei no solo arremetió contra el Gobierno boliviano, sino también contra aquellos que lo critican por no haber hecho una declaración inmediata sobre los sucesos del 26 de junio. "Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista", escribió el presidente argentino. Estas declaraciones han generado una fuerte polémica y amplios debates tanto en Argentina como en Bolivia, acentuando las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Además, Milei no dudó en mencionar las "agresiones" del presidente brasileño, Lula da Silva, señalando su respaldo a Sergio Massa en el balotaje y su participación en lo que describió como "la campaña más sucia de la historia". También criticó a quienes cuestionan su postura hacia el líder del Partido de Trabajadores (PT) y su ausencia en la próxima Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay, a donde mandará a la canciller, Diana Mondino.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;3. Luego de las... — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

Qué dijo Milei sobre Lula y la denuncia de golpe en Bolivia

En sus declaraciones en redes sociales, Milei defendió su postura y su forma de actuar, argumentando que si hubieran seguido las recomendaciones de sus críticos, su partido, La Libertad Avanza, no habría ganado las elecciones. "No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino", concluyó el mandatario, aludiendo a un "perfecto dinosaurio idiota" que no identifica en la publicación.

La situación actual sigue siendo tensa y se espera que en los próximos días haya más declaraciones y reacciones tanto del Gobierno boliviano como de otros líderes internacionales.