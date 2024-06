Intento de Golpe en Bolivia: Arce echó al militar sedicioso y tomó juramento a las nuevas autoridades castrenses

El general Juan José Zúñiga, quien encabeza el intento de golpe de Estado en Bolivia, justificó el accionar de las fuerzas militares.

"Estamos escuchando el clamor del pueblo porque desde hace muchos años una élite se ha hecho dueña del país. Hay vándalos en las estructuras del Estado, destrozando la patria. Las fuerzas pretenden desestructurar la democracia, que no sea de unos pocos", señaló.

"Vamos a liberar a todos los presos político, desde Camacho (Fernando) hasta Añez (Jeanine). Ese es el pedido de los soldados de a pie y lo vamos a cumplir. Nosotros queremos establecer la democracia. Miren a dónde nos han llevado, nuestros niños no tienen futuro, el pueblo no tiene futuro, y al Ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños y por el bienestar de nuestro pueblo", aseveró ante la prensa.