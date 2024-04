Viaje a Bogotá y nuevo embajador: cómo buscan reconstruir el vínculo con Colombia tras el duro cruce

La Argentina y Colombia buscan distender la escalada política de los últimos días que se generó a partir del cruce entre los dos presidentes, Javier Milei y Gustavo Petro. Para ello, no solo emitieron un comunicado con conjunto donde anuncian el regreso del embajador colombiano a Buenos Aires sino que también preparan una serie de pasos para robustecer el vínculo a futuro.

"Por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones, las Cancillerías de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas , acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos en los planos político, comercial, cultural e institucional", arranca el comunicado común de los ministerios de ambos países que se publicó el domingo a la noche en sintonía.

"En ese sentido, los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación ", añade la breve misiva pública. Dato curioso: el anuncio de la estrategia acordada y el mutuo interés en recomponer lazos llego en simultáneo con la difusión de la entrevista por CNN en Español en la que Milei desataba el nuevo conflicto al tildar a Petro de "terrorista" una vez más.

Es que las declaraciones habían trascendido unos días antes, difundidas por la propia cadena, tras haber grabado la entrevista para el ciclo de Andrés Oppenheimer. No obstante, la entrevista completa recién se difundió ayer domingo, unos días después.

Según la hoja de ruta negociada por ambos gobiernos en los días posteriores, el primer paso político formal será el retorno a la Argentina del representante diplomático de Petro, Camilo Romero , luego de ser convocado a Bogotá como gesto de rechazo por las declaraciones de Milei. Y a la vez, la entrega del plácet el embajador designado por Buenos Aires para reemplazar a Gustavo Dzugala, el diplomático a cargo de la sede hoy.

"El Gobierno colombiano ha dado indicaciones para que el Embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires, al tiempo que concede el beneplácito al nuevo Embajador propuesto por el Gobierno argentino en Bogotá", reportaron en el parte informativo compartido.

Milei impulsa a otro diplomático de carrera en lugar de Dzugala para asumir en la embajada argentina. Se trata de Mario Verón Guerra, un embajador con rol clave en la gestión de Mauricio Macri tanto en la Unión Europea (2016-2018) como en Francia (2018-2020).

Al no ser un representante político sino de carrera, los tiempos se aceleran ya que no debe contar con aval del Senado tras el visto bueno del gobierno de Petro. Sin embargo, desde la Cancillería no consignaron una fecha específica para el recambio.

Asimismo, el comunicado informó que la canciller Diana Mondino viajará a Colombia a reunirse con su par del gobierno de Petro , Luis Gilberto Murillo Urrutia, exgobernador de Chocó, ministro de Medio Ambiente en la gestión de Juan Manuel Santos y embajador de Colombia en Estados Unidos. En el ministerio no brindaron todavía el detalle de una fecha en agenda.

Tanto Mondino como Murillo se apuraron a bajar los decibeles en declaraciones públicas luego de los mensajes cruzados de Milei y Petro a través de los medios y las redes sociales.

La ministra argentina buscó enmarcar los dichos del Presidente en el pasado mientras que su par colombiano reconoció que las relaciones entre los dos países "pasan por un momento crucial" pero negó que estuvieran rotas pese al "mucho dolor" que le provocó la decisión de ordenar la expulsión de los diplomáticos argentinos.