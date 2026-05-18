Este lunes, 18 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 758.63 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,26%.

En la última semana, el Real registró un cambio de 40.04% y en el último año una variación de 378.83%, indicando una marcada tendencia alcista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real mostró leve volatilidad: 4 alzas, 3 bajas y 3 jornadas estables; inició sin cambios, registró un breve impulso a mitad del periodo y cerró al alza, con balance ligeramente positivo.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 17.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.01%.

La cotización del Real hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere que la moneda se está fortaleciendo en comparación con su desempeño reciente.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 75863.00 pesos colombianos; 200 reales cuestan 151726.00 pesos y 500 reales, 379314.99 pesos, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 758.6299892125136 pesos colombianos.