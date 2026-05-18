En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 18 de mayo de 2026 llegó a 4420.06 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,09%.

En la última semana, la cotización del euro subió 1,71%, pero en el último año registró una variación de -4,46%, lo que indica un rebote reciente en un contexto anual negativo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo alcista: avanzó en 7 jornadas y retrocedió en 3, sin días planos, con un bache a mitad de periodo y dos alzas consecutivas al final.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4420.0601 pesos colombianos, deberán pagar 442006.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 884012.02 pesos colombianos y 500 euros costarán 2210030.05 pesos colombianos.