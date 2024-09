A casi 9 meses de gestión, Milei habló de todo: Macri, Villarruel, Alberto Fernández y Santiago Caputo

A casi nueve meses de gestión, el presidente Javier Milei aseguró este domingo que "la economía está mejorando y estamos arrasando con la inseguridad. Eso abriría las puertas para aspirar a un segundo mandato y continuar con las reformas".



Milei sobre Mauricio Macri: cómo está el vínculo entre los aliados

Sobre su relación con Mauricio Macri, el mandatario aseguró que "mi vínculo con él es fabuloso. Pero él llegó al Gobierno con un déficit fiscal similar al mío, pero en cuatro años ni de cerca lo arregló. Y nosotros lo arreglamos en un mes".



Con respecto a su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Estado dijo que "cuando yo elegí a Villarruel elegí a una compañera de fórmula, una profesional de fuste. No elegí un decorado o porque me quedase bien la papeleta".

El presidente Milei tuvo una respuesta ambigua cuando le preguntaron sobre su vínculo con Mauricio Macri.

No obstante, Milei advirtió: "Pero ella tiene su propia agenda y eso no tiene nada de malo, y por eso ella no tiene por qué renunciar a las causas que defiende".



La llegada del juez Lijo a la Corte Suprema: qué dijo Milei

Consultado por la opinión de Villarruel sobre la eventual llegada del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema, el Presidente enfatizó: "Victoria dio su opinión personal sobre la posibilidad de que el juez Lijo vaya a la Corte. Pero en el Senado ella no vota sobre este tema, y por eso su opinión no tiene un impacto político".



Milei elogió a la vicepresidenta Victoria Villarruel y remarcó que ella no votará sobre la designación del juez federal Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Sobre este tema, anunció que "estamos trabajando para tener los números para que Lijo ocupe el lugar de Highton de Nolasco y García Mansilla el de Maqueda. Y si lo logramos la Corte Suprema va a ser un mejor lugar".

Milei destrozó a Alberto Fernández y el kirchnerismo: qué dijo el Presidente

A su vez, Milei opinó este domingo sobre las gravísimas denuncias por violencia de género contra Alberto Fernández, y afirmó: "A mí me parece algo verdaderamente aberrante, propio de los kirchneristas. Pero todo arrancó con una causa de corrupción que nosotros decidimos ir a buscar, y merece el peor de los castigos".

Asimismo dijo en diálogo con LN+ que "estamos haciendo una reestructuración de la SIDE, por eso nosotros pedimos los fondos. Y obviamente que vamos a volver a pedirlos, porque no podemos dejar a esa área de la inteligencia descubierta".

Milei destrozó al expresidente Alberto Fernández por las denuncias sobre corrupción y violencia de género en su contra.

En este sentido, el mandatario advirtió: "Si a mí o al país nos pasa algo será culpa de los integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia que voltearon el DNU. Muchos quieren que el trabajo sucio lo haga otro".

Milei defendió a Santiago Caputo: qué dijo el Presidente

Además Milei defendió a su asesor Santiago Caputo: "Forma parte del triángulo de hierro junto a mi hermana Karina, es falso que concentre demasiado poder. Lo están utilizando para crear la figura del monje negro".



El asesor presidencial Santiago Caputo, muy criticado en las últimas semanas, recibió el absoluto respaldo de Javier Milei.

Luego de las polémicas expulsiones del bloque libertario de la diputada Lourdes Arrieta y el senador Francisco Paoltroni, el líder del espacio indicó que "a Arrieta la expulsamos por hacer denuncias falsas sobre sus compañeros. Y Paoltroni mostró una actitud no alineada con su función. No tenía ninguna chance de ser senador si iba en una boleta en la que yo no estuviera".

Con respecto al dirigente social Juan Grabois y sus duras críticas por el reparto de alimentos hacia la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el mandatario dijo que "todo el mundo hablaba de que había que eliminar a los intermediarios de la pobreza, pero parece que Grabois lo descubrió ahora, no con el kirchnerismo".

Por último, el Presidente hizo un pronóstico sobre el futuro de la Argentina: "De acá a 12 meses vamos a estar muchísimo mejor. Y en 2025 el populismo kirchnerista va a ser historia".