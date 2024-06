Milei llegó a Alemania en medio de protestas: recibirá un premio y se reunirá con Olaf Scholz

Tras su paso por España, el presidente Javier Milei ya se encuentra en Alemania donde este sábado recibirá el Premio de la Sociedad Hayek en Hamburgo y brindará un discurso.

Luego, se trasladará a la capital Berlín, donde mañana domingo mantendrá un encuentro con el canciller Olaf Scholz.

Protestas en el recibimiento a Javier Milei en Hamburgo

Manifestantes de izquierda y antifachistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario. "¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!", gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen donde Milei recibirá la distinción.

Protestas en Alemania por la llegada de Milei.

"¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!"; "¡Milei, basura, vos sos la dictadura!"; "¡Milei fascista, vos sos el terrorista!"; "¡Libertad, libertad a los presos por luchar!"; "¡No a Milei! ¡No a Milei!", fueron otros de los cánticos.

Milei recibe la medalla Haiek

El mandatario argentino pronunciará en Hamburgo, en el norte de Alemania, un discurso de unos 50 minutos con motivo de la recepción de la "medalla Hayek".

Este premio le será entregado por considerarlo como "un ambicioso reformador" en el espíritu de la escuela austríaca de economía y del economista austríaco, teórico del neoliberalismo y pensador del libertarismo, además de Nobel de Economía Friedrich August von Hayek.

El presidente de la Sociedad Hayek, director del Instituto de Estudios Económicos de Kiel (IfW), Stefan Kooths, cree que "la defensa valiente de la autodeterminación individual y el libre mercado le sitúa en la línea de los grandes reformadores liberales de las últimas décadas - desde Ludwig Erhard a Ronald Reagan y Margaret Thatcher hasta los audaces reformistas de Nueva Zelanda".

El acto, al que asistirán unas 200 personas, lleva meses con el foro agotado, desde que la Sociedad Hayek, controvertida por su supuesta cercanía con el partido ultraderechista AfD, decidiera conceder a Milei la medalla en febrero pasado, cuando Milei llevaba solo dos meses en el cargo.