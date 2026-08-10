La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 10 de agosto de 2026 en México es de 17.14 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.06%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.16 pesos y un mínimo de 17.16 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar descendió -1,13% y en el último año acumuló -8,13%, lo que confirma una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización mostró volatilidad inicial con movimientos alternos, seguida de una racha de cuatro jornadas a la baja que inclinó el balance a terreno negativo (6 caídas y 4 subidas), rematando con un leve repunte en la última sesión.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.06%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.45%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de tendencia es 1. Comparando con los días pasados, se ha registrado un crecimiento constante en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores hacia la moneda.

Este aumento en la cotización podría indicar una mayor demanda del Dólar debido a factores económicos o políticos que favorecen su fortalecimiento. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo o si enfrentará correcciones.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.