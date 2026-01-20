El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la creación de una nueva asignación económica mensual para quienes asumen el cuidado de menores en situaciones de vulnerabilidad.

Si bien la Ley N° 6.882 ya fue aprobada por la Legislatura Porteña y promulgada por el Ejecutivo, se encuentra actualmente en proceso de reglamentación.

Asignación para Familias Ampliadas

La Asignación para Familias Ampliadas es una prestación económica mensual destinada a personas vinculadas por parentesco o afectividad a un menor, cuando este ha sido separado de sus progenitores.

La implementación de este beneficio depende del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) que supervisará que la asistencia financiera se traduzca en una mejora efectiva en la calidad de vida de los menores involucrados.

Montos de la asignación: ¿cuánto se cobra en 2026?

El monto de la prestación está indexado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), lo que asegura una actualización automática frente a la inflación. A enero de 2026, los valores son:

Asignación general: $341.000 por cada menor bajo cuidado.

Asignación por Discapacidad: $511.500.

Requisitos para acceder a la Asignación para Familias Ampliadas

Para que un referente familiar pueda percibir la asignación, la normativa establece una serie de condiciones de corresponsabilidad: