Mensaje del Gobierno a exportadores: ni devaluación brusca ni desdoblamiento para sumar reservas

"No hay planes de desdoblamiento ni de devaluación brusca". La alta fuente del equipo económico consultada fue terminante sobre los límites que maneja el Gobierno para brindar incentivos a los sectores generadores de divisas y acumular reservas, en momentos en que se define qué propuesta hará el ministro de Economía, Sergio Massa, al sector agropecuario para acelerar la venta de soja.

Este miércoles finaliza el plazo del "dólar soja", el esquema que idearon el Banco Central de Miguel Pesce y la exministra Silvina Batakis para incentivar la venta de soja en poder de los productores agropecuarios. La posibilidad de depositar el 70% del dinero en una cuenta a la vista "dólar linked" y de comprar divisas por el otro 30% al valor "ahorro" no generó el efecto buscado. Massa llegó al Palacio de Hacienda hace un mes con una promesa de mejorar esa ecuación.

Dólar litio, dólar soja y dólar tecno: el Gobierno prepara anuncios clave para exportadores

La advertencia del FMI por inflación, la brecha del dólar y las reservas del BCRA

La mesa de enlace reclamaba una mejora en el tipo de cambio que reciben los productores para llevarlo por encima de los $ 200. La fuente consultada descartó que ese incentivo implique un desdoblamiento, por lo que quedaría descartada una de las alternativas: un precio en pizarra que implique un mix entre el tipo de cambio oficial y el dólar MEP.

Dólar soja

La otra alternativa sobre la mesa era mejorar el "70 / 30" del "dólar soja". En reuniones reservadas con empresarios, Massa planteó, antes de asumir, la idea de establecer una fórmula "50 / 50" y de extender el plazo entre 60 y 90 días. En su primera conferencia de prensa como ministro, adelantó la prórroga de los incentivos, sin mayores detalles.

Otras fuentes oficiales creen que el esquema propuesto podría ser de "60 / 40". Admiten en el equipo económico que no mejoraría sustancialmente la ecuación de los productores agropecuarios.

Según datos oficiales que obtuvo El Cronista, se contabilizaron 120 operaciones de "dólar soja" en 9 bancos desde que la medida entró en vigencia y hasta el viernes pasado, por un total de 1200 millones de pesos. Las ventas se dispararon entre el miércoles y el viernes últimos. Solo ese día se registraron 35 operaciones por $ 1100 millones. Un día antes, el Banco Central celebró una reunión de directorio en la que no prorrogó la medida. Los productores compraron uno de cada tres dólares que podían adquirir al precio "ahorro". Pusieron el resto en las cuentas remuneradas a la vista atadas a la divisa.

El rechazo a las hipótesis de desdoblamiento y devaluación llegan, también, luego de que trascendiera un paper que se atribuyó al secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, con una propuesta de devaluación inmediata del 50%. Rubinstein descartó esa devaluación brusca en un audio que hizo circular entre economistas. El economista también había propuesto establecer tipos de cambio diferenciales para incentivar exportaciones en una nota que escribió en la revista Noticias antes de que su nombre surgiera como viceministro de Massa.



Sergio Massa y Gabriel Rubinstein, oficializado como secretario de Programación Económica.

Las alternativas para incentivar la generación de divisas se reducirían, así a disponibilidad de divisas y beneficios fiscales. En la Secretaría de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk estudia mejoras en la ecuación de profesionales y empresas que estudian servicios. Una de las alternativas era aumentar el permitido de atesoramiento a las personas, actualmente de u$s 12.000 por año calendario. Otra, la creación de un bono fiscal que les permitiera descontar de impuestos una parte de los dólares que liquiden en el mercado único y libre de cambios.

Para la minería y la industria petrolera, los incentivos serán sobre la disponibilidad de los dólares que generen por mayores exportaciones producidas por sus inversiones. El Banco Central impondrá un límite: deberán, primero, cancelar pasivos en moneda extranjera.

"Veranito"

La puja por acumular reservas continúa. El Banco Central celebra un "veranito" de más de diez ruedas cambiarias con saldo positivo. Eran 13 hasta este martes. También adelanta que la demanda por la importación de energía bajó a menos de u$s 1000 millones mensuales, contra los u$s 1800 millones de mayo, los u$s 2000 millones de junio y los u$s 2200 millones del mes pasado.